Gföhler Faschingsumzug war Highlight

Schmankerl im Rathaus, Leckereien im Pfarrhof, Leberkässemmeln in der Sparkasse und Faschingskrapfen in der Volksbank – das sind die Fixpunkte am Faschingsdienstag-Vormittag in Gföhl. Nach der Pandemie-Pause fand heuer auch wieder der traditionelle Faschingsumzug am Nachmittag statt: Die Stadtgemeinde zeigte gemeinsam mit den Schulen, den Vereinen und der Gföhler Wirtschaft groß auf.

Der Gföhler Musikverein eröffnete mit Startnummer eins den Umzug durchs Stadtzentrum. Die Musikanten waren traditionell wieder als Mexikaner verkleidet – angeführt von Kapellmeister „Gringo“ Dominik Völker. Fast 100 verkleidete Kindergartenkinder folgten mit ihren Begleitpersonen dem Musikverein auf der Route von der Jaidhofergasse über den Körnermarkt zur Bühne am Hauptplatz. Für viele Zuschauer und Besucher sorgten auch die rund 180 Volksschüler und die 280 Schüler der Mittelschule Gföhl. Letztere verwandelten den Hauptplatz als Zirkusartisten in ihre eigene Manege.

Neben dem Rathaus-Team mit Stadtchefin Ludmilla Etzenberger, dem Gestüt Equitamus und der Pfadfindergruppe nahmen 13 Gföhler Betriebe am Umzug teil – und die Verkleidungsideen konnten sich sehen lassen: Die „Glücksbärchis“, „Sparschweinchen“ und Superhelden gaben alles, um dem Publikum zu gefallen!

Die Stadtgemeinde und die Gföhler Wirtschaft sponserten allen Kindern einen Krapfen.

