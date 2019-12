Die Arbeitsmarktbilanz 2019 übertrifft die Erwartungen aus dem Vorjahr deutlich und sorgt für Rekorde am heimischen Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote in Krems wird aller Voraussicht 6,1 % betragen und damit die Quote aus dem Vorjahr erneut um 0,7 Prozentpunkte unterbieten.

Die Zahl arbeitsloser Personen reduzierte sich gegenüber 2018 sogar um 9,4 % und entwickelte sich damit wesentlich besser als ursprünglich erwartet. Bei den unselbstständig Beschäftigten wird der Bezirk mit etwa 33.400 Personen (ein Plus von 1,2 Prozent) im Jahresdurchschnitt einen neuen Rekord verzeichnen.

AMS/Barbara Lachner

„2019 haben wir mit einer Arbeitslosenquote von 6,1 % den positiven Trend der letzten beiden Jahre fortgesetzt und die niedrigste Arbeitslosenquote seit zehn Jahren erreicht“, erklärt dazu der Chef des AMS Krems, Erwin Kirschenhofer. Frauen (– 9,4 %) und Männer (– 9,5 %) profitierten von der positiven Entwicklung übrigens in etwa gleich stark.

Vermittlungserfolg stieg um 15 Prozentpunkte

Intensiv verlief die Vermittlungsarbeit der Beraterinnen und Berater des AMS. „Wir haben gemeinsam mit den Sozialpartnern die immer noch große Arbeitskräftenachfrage der heimischen Wirtschaft genutzt, um unseren Vermittlungsaufgaben rasch und konsequent nachzukommen“, macht Kirschenhofer deutlich. So konnten im abgelaufenen Jahr um rund 15

% (!) mehr freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten rund 4.300 Betroffene ihre Arbeitslosigkeit mit Unterstützung des AMS.

Das dritte Jahr in Folge ist es gelungen, die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen zu senken. Mit einem Minus von 11,7 % auf durchschnittlich etwa 222 Jugendliche liegt Krems klar besser als der Landesschnitt (– 10,5 %). Und wie sieht es beim zweiten Sorgenkind, den Langzeitarbeitslosen, aus? Hier steht ein Minus von 14,6 % (oder 412 Personen) zu Buche. In NÖ waren es – 13,2 %.