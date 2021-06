„Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedsstaates“, „Ausgleich für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen“: Hinter diesen sperrigen Formulierungen verstecken sich teilweise Zahlungen in Millionenhöhe, die als Corona-Hilfsgelder an die Unternehmen flossen. Insgesamt schüttete der Staat so bereits mehr als 35 Milliarden Euro aus.

Transparenzdatenbank

An wen genau, ist seit wenigen Wochen in einer Transparenzdatenbank auf der Website der EU-Kommission nachzulesen. Die NÖN hat sich angesehen, wer in der Region Krems am stärksten von der Unterstützung des Bundes profitierte. Vorweg: Eingang haben in die Liste nur Beihilfen und Bürgschaften über 100.000 Euro gefunden, lediglich bei landwirtschaftlichen Betrieben lag die Grenze bei 10.000 Euro. Nicht erfasst wurden außerdem Gelder für die Kurzarbeit und die Hilfen für das Jahr 2021.

Loisium Resort Langenlois ist ganz vorne dabei

Spitzenreiter in Stadt und Bezirk ist die Loisium Resort Langenlois Betriebs GmbH, die in der Weinstadt und in der Südsteiermark Hotels betreibt. Insgesamt zahlte die COFAG, über die der Staat die Corona-Hilfen verteilte, 709.283 Euro an den Leitbetrieb im Kamptal. Am zweiten Platz im Kremser Ranking findet sich das Autohaus Birngruber, das auf 613.468 Euro kommt. Das Familienunternehmen mit Sitz im Gewerbepark profitierte von seinen zwei Wirtschaftszweigen als Reparaturservice und Autohändler, die einzeln honoriert wurden.

Generell zeigt sich: Unternehmen, die mehrere Dienstleistungen bedienen oder in mehrere Gesellschaften aufgeteilt sind, haben einen Vorteil gegenüber Einzelbetrieben. Gastronom Otto Raimitz etwa konnte für seine Restaurants Wellenspiel, Genussspiel, Schauspiel und seine Cafés einzeln um Unterstützung ansuchen und kam so laut Transparenzdatenbank insgesamt zu 602.855 Euro. Deutlich weniger (109.916 Euro) bekam gemäß der Auflistung Harald Schindlegger für seine Lokale. Der Multi-Gastronom führt 2Stein, Schmids und Co. seit jeher als eine Firma.

Auf Nachfrage betont Schindlegger, dass die auf der Website der EU-Kommission abrufbare Summe nicht korrekt sei, er habe glücklicherweise mehr Unterstützungsgelder erhalten. Grundsätzlich sehe er aber auch eine Ungleichheit zwischen Einzelunternehmen und gesplitteten Firmen, die er für „ungerecht“ empfindet. Jammern möchte Schindlegger trotzdem nicht: „Ich bin gut durch die Krise gekommen, weil meine Mitarbeiter wirklich einen guten Job gemacht haben.“