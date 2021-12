Rossatz: Finanzielle Hilfe fürs „G’schäft“

„Unser G’schäft“, der Nah-&-Frisch-Dorfladen, ist der einzige Nahversorger in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf.

Bürgermeister Erich Polz hat das Bestehen des Geschäftes neben der Kirche im Ort von Anfang an begleitet, nachdem das örtliche Lebensmittelgeschäft zugesperrt hatte. 2014 wurde der Verein „Unser G‘schäft Rossatz-Arnsdorf“ gegründet, der das Lokal offiziell führt. Derzeitiger Obmann ist Markus Schmelz.

Es scheint nicht ganz einfach, den kleinen Dorfladen am Leben zu erhalten. Im diesjährigen Sommer hatte es Schwierigkeiten gegeben, war der Weiterbetrieb an der Kippe gestanden, weil sich zu wenig Verkaufspersonal gefunden hatte. Und auch jetzt ist Hilfe nötig: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Gewährung einer „Überbrückungshilfe“ von 12.000 Euro für das Geschäft beschlossen, da aufgrund von Kündigungen, der Auszahlung von offenen Überstunden und Urlaub Mehrkosten angefallen waren. Außerdem sei derzeit ein Umsatzrückgang zu bemerken, wohl aufgrund schwieriger Parkplatzmöglichkeiten durch viele Baustellen-Fahrzeuge im Ortszentrum.