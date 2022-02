Zusätzliche Buslinie in Rastenfeld

Gedränge und kaum Platz im Schulbus: Solche Zustände sollen bei der Morgenverbindung von Rastenfeld nach Zwettl ab 14. Februar der Vergangenheit angehören.

Bislang stand am frühen Morgen nur eine Linie um 6.52 Uhr nach Zwettl zur Verfügung, die allerdings an vielen Tagen überfüllt war. Gemeinderat Johann Klaus erhob die Situation im Oktober 2021 persönlich: Der Bus der Linie 700 kam fahrplanmäßig um 6.40 Uhr in Marbach im Felde an und war beim Lokalaugenschein dort schon voll besetzt. In Marbach, Peygarten und Rastenfeld stiegen fast 30 Kinder zu, in Friedersbach noch einmal etwas mehr als zehn. Die Schüler aus Rudmanns konnten aus Platzgründen nicht mehr einsteigen und mussten mit dem Auto in die Schule gebracht werden.

Bürgermeister Gerhard Wandl machte NÖ.Regional darauf aufmerksam. Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) wurden folglich die Zahlen der automatischen Fahrgastzähler der Busse auf der Linie neu analysiert.

Dabei bestätigte sich, dass die Busse im Fahrverlauf nach Rastenfeld tatsächlich knapp an die Auslastungsgrenze stoßen. Die Initiative der Gemeinde Rastenfeld wurde daher aufgegriffen: Ab 14. Februar wird es um 7 Uhr einen weiteren Bus vom Park+Ride-Parkplatz in Rastenfeld nach Zwettl geben.

VOR-Pressesprecher Georg Huemer: „Ich appelliere an die Schüler aus Rastenfeld, ab dem zweiten Semster den Bus um 7 Uhr zu verwenden. Andernfalls wäre die gesetzte Maßnahme sinnlos und würde zurückgenommen werden müssen!“

