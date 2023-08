Neue Geschäftsführer bei Stahlbau-Firma Renner

Einen „aufregenden Neuanfang“ meldet die Heinrich Renner GmbH: Seit Anfang August wird das Glas- und Metallbau-Unternehmen von den beiden Geschäftsführern Peter Giel und Josef Renner geleitet.

Peter Giel ist eine erfahrene Kraft

Giel (48) bringt seine langjährige Erfahrung weiterhin ein: Er trat vor 29 Jahren nach Absolvierung der HTL in die Firma ein, war bislang Projektleiter und Prokurist und kennt damit das Unternehmen wie kaum ein anderer. Josef Renner (30), Sohn von Andreas Renner, hat ein Studium an der IMC-FH Krems absolviert, macht derzeit berufsbegleitend den Master für Immobilienmanagement an der TU Wien und ist seit acht Jahren in der Firma tätig.

Loiser Unternehmen bleibt „Der Renner“

Andreas Renner, die vergangenen sechs Jahre alleiniger Geschäftsführer und demnächst 60, bleibt (natürlich) weiterhin im Unternehmen tätig. „Der Renner“ – unter diesem Namen wird das Unternehmen auch auf der neuen Homepage beworben – wurde 1922 von Heinrich Renner gegründet und von (Altbürgermeister) Kurt Renner weiter aufgebaut. Sein Enkel Josef ist somit die vierte Generation im Renner-Imperium.

Betriebsstandort verkörpert die Werte

Das Unternehmen mit Betriebsstandort ausschließlich in Langenlois, Kamptalstraße, wurde 2022 teilweise umgebaut und mit neuem Eingangsbereich sowie 13 massiven Stelen aus Stahl versehen, die „als Erkennungsmerkmal bzw. Wegweiser fungieren. Mit 9 Metern Höhe und 3 Metern Breite symbolisieren sie die solide Qualität unserer Produkte und ... verkörpern die wichtigsten Werte unseres Unternehmens-Leitbilds“, ist auf der Firmen-Website zu lesen.