Einen symbolischen Schlüssel – passenderweise etwa in der Größe eines Babyelefanten – übergab BRG-Direktor Erich Böck an seine Nachfolgerin Elisabeth Buchinger-Glaser, die am vergangenen Freitag von Bildungsdirektor Johann Heuras mit der Leitung des BRG Ringstraße betraut wurde.

Heuras dankte Böck, der das BRG mehr als vier Jahre geleitet hat, für seine „soziale Art“ und „das Herz für die Kinder“ und wünschte ihm für die Zeit der Pension Gesundheit: „Bleib immer negativ, aber bleib positiv!“

Der neuen Kapitänin, die bis zur offiziellen Ernennung eines Direktors mit der provisorischen Schulleitung betraut wird und die das BRG-Schiff jetzt durch die Coronakrise steuern muss, wünschte er, dass dabei der Spagat zwischen Normalität und Sicherheit gelingt und dass sie ihr Team „nicht nur führen, sondern auch gewinnen“ möge.

Buchinger-Glaser setzt auf "gut funktionierende Schulgemeinschaft"

Buchinger-Glaser, die, wie berichtet, in Gneixendorf lebt und 25 Jahre am Gymnasium Zwettl unterrichtete, wo sie auch Vorsitzende der Personalvertretung war, wurde vom Lehrerkollegium mit viel Applaus begrüßt, zeigte sich gerührt über die Wertschätzung, die ihr am BRG bereits begegnet ist, und zuversichtlich, was die Navigation in stürmischen Zeiten betrifft: „Wenn wir alle zusammenhalten und eine gut funktionierende Schulgemeinschaft sind, werden wir das schon hinkriegen!“

Gratuliert wurde bei dieser Gelegenheit auch dem früheren BRG-Professor Johannes Bitzinger, der mit 1. August die Direktion des BRG Hallein übernommen hat. Dank und Anerkennung sprach der NÖ Bildungsdirektor BRG-Professor Peter Svetitsch anlässlich dessen Pensionierung aus.