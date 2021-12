Militärkommando Wien bleibt in Kremser Hand

Fest in der Hand von Personen aus der Region Krems bleibt das Militärkommando Wien. Auch nach dem Wechsel der Stellvertreterfunktion von Oberst Gerhard Skalvy zu Oberst Leopold Schieder bleibt das so.

Der Chef des Kommandos, Brigadier Kurt Wagner – er wohnt selbst in Furth-Göttweig – wurde bisher in der Person des in Palt wohnhaften Skalvy vertreten. Dem Vize, der seit elf Jahren im Amt war und dem auch die Stabsarbeit oblag, folgt mit Schieder (60) ein gebürtiger Kremser, der in Gneixendorf zu Hause ist. Seine letzte Funktion versah der verheiratete Vater zweier bereits erwachsener Kinder seit 2007 als Logistikoffizier der 3. Jägerbrigade.

Er war Stabsoffizier bei der Operation IRINI im Hauptquartier in Rom. Direkt nach seiner Rückkehr aus Italien trat er dann den Dienst beim Militärkommando Wien an.