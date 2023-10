Schönberg: Vizebürgermeisterin ist abgetreten

Die Meldung kam auch für die Gemeindeführung überraschend: Schönbergs Vizebürgermeisterin Birgit Eisenbock hat per E-Mail ihr Amt zur Verfügung gestellt. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie im Telefonat mit der NÖN erzählt.

Seit 2010 im Gemeindeparlament

Birgit Eisenbock war seit 2010 in der Gemeindepolitik tätig. Als „normale Gemeinderätin“ brachte sie sich eifrig in die Gemeindearbeit ein, ehe sie nach dem Rücktritt von Bürgermeister Peter Heindl im Jahr 2019 zur Vizebürgermeisterin neben dem damals ebenfalls neuen Gemeindechef Michael Strommer gewählt wurde. Ihr Hauptaugenmerk als Vize-Gemeindechefin waren die Agenden rund um die Familie ein. Über ihre Gründe für den überraschenden Rücktritt wollte sie sich nicht äußern.

Bürgermeister zeigt sich überrascht

Bürgermeister Michael Strommer zeigte sich ebenfalls sehr überrascht vom Rückzug seiner Stellvertreterin: „Keiner von uns hat damit gerechnet, dass Birgit Eisenbock das Handtuch wirft.“ Er erzählt, dass Eisenbock in ihrem Rücktrittsmail angedeutet habe, dass sie mit der derzeitigen Politik in der Bundes- und in der Landesregierung nicht mehr könne. Dass noch weitere persönliche Gründe vorliegen könnten, schließt er nicht aus: „Das kann ich aber nicht bestätigen, denn mir ist nichts bekannt!“

Neuwahl in einer Woche

Derzeit laufen in der Schönberger ÖVP Verhandlungen, wer Birgit Eisenbock als Vizebürgermeister nachfolgen könnte. „Die Besprechungen laufen noch, aber ich sehe mich außerstande, derzeit darüber Informationen abzugeben“, berichtet Bürgermeister Strommer. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Eisenbocks soll in einer Gemeinderatssitzung am Abend vor dem Nationalfeiertag, 26. Oktober, gewählt werden.