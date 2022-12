Empfang für den Professor aus Rohrendorf

Viele Bekannte und Wegbegleiter bekamen bei einer Überraschungsfeier für Verwandte, Freunde und Wegbegleiter Walter Schwanzers Gelegenheit, dem frischgebackenen „Herrn Professor“ zu gratulieren.

Im Zuge einer Feier im NÖ Landhaus war dem Rohrendorfer Walter Schwanzer zuvor von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verliehene Berufstitel Professor verliehen worden. Die Auszeichnung würdigt die vielen wissenschaftlichen und historischen Arbeiten, die in vielen Büchern dokumentiert sind. Schwanzer ist aber auch erfolgreicher Komponist (von über 1.500 Werken!), Arrangeur und Verleger.

„Wir sind sehr stolz auf unseren Professor, der ja in unserem Rohrendorf zahlreiche musikalische Spuren hinterlassen hat“, würdigte Bürgermeister Gerhard Tastl das Wirken des Gemeindebürgers. „Er hat die Weinlandkapelle mit aufgebaut und durch sein Tun dazu beigetragen, dass man Rohrendorf weit über die Landesgrenzen hinaus kennt.“ Seine Musik, so Tastl, erfreue „nicht nur unsere Mitbürger, sondern viele Musikfans in ganz Österreich.“

Einer der zahlreichen Gratulanten war auch Militärkapellmeister Adi Obendrauf, der mit Schwanzer zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt hat.

