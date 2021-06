Der Pulverturm ist seit 23 Jahren Zufluchtsort aber auch Treffpunkt für junge Menschen in Krems. Jetzt bekommt die organisierte Jugendarbeit in der Stadt eine neue Heimat. Der ehemalige Kindergarten in der Mitterau wird zu einem Jugend-Kultur-Zentrum umfunktioniert. Das soll der Gemeinderat in seiner heute, Mittwoch, stattfindenden Sitzung beschließen. „Wir sind Bildungs- und Kulturstadt. Diese Marke wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, kündigt Bürgermeister Reinhard Resch dazu an.

Hintergrund der Übersiedelung ist die geringere Nachfrage nach dem Angebot im Pulverturm. „Früher hatten wir 40 Besucher pro Tag, jetzt sind es maximal 20“, erzählt Manuela Leoni, die Geschäftsführerin des Vereins Impulse, der seit 17 Jahren niederschwellige Jugendarbeit betreibt. Sie führt den Rückgang auf eine Veränderung der Lebenswelten zurück. Die Mitterau habe sich als Mittelpunkt der Kremser Jugend herauskristallisiert.

Entsprechend angepasst soll der neue Standort bereits über den Sommer werden, damit eine Inbetriebnahme zu Schulbeginn möglich ist. Die Umgestaltung kostet rund 140.000 Euro, die jährlichen Miet- und Betriebskosten betragen circa 30.000 Euro. Aufgeteilt werden soll das Jugend-Kultur-Zentrum in zwei Bereiche mit Schwerpunkten auf Freizeitgestaltung und Kunst- und Kulturförderung – ob man damit junge Leute locken kann, wollte die NÖN von Vizebürgermeisterin und Sozialstadträtin Eva Hollerer wissen, die antwortete: „Man darf sich Jugendkultur nicht als Angebot eines Mal- oder Töpferkurses vorstellen. Die Intention ist darin zu sehen, dass niederschwellig Angebote unter Anleitung gemacht werden.“

Kritik an dem Vorhaben kommt schon jetzt von den anderen Fraktionen. Der designierte Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser (ÖVP) traf sich in der Mitterau mit Anrainern und konstatiert: „Sie wollen dieses Zentrum nicht am geplanten Standort.“ Bei einem Jugend-Kultur-Zentrum in Schlagdistanz zu einem dicht besiedelten Wohngebiet seien „Konflikte vorprogrammiert“. Dass die Bewohner einfach vor „vollendete Tatsachen gestellt“ werden, kritisiert FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz. Sie plädiert ebenfalls für einen anderen Standort, etwa beim Schwarzen Platz, weil hier auch die „Polizei in Hörweite“ sei.

Interessierte können sich am Dienstag, 6. Juli, zwischen 16 und 19 Uhr, vor Ort (St. Paul-Gasse 10) näher zu dem Projekt informieren. Als Gesprächspartnerin steht unter anderem Vizebürgermeisterin Eva Hollerer zur Verfügung.