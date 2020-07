Einen Sieg gibt es im „Kampf um den Kremser Herzkatheter“ zu vermelden. Der Standort wird bleiben.

Mit einem Dringlichkeitsantrag rüttelte der Kremser KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer im April 2019 die Öffentlichkeit wach: Laut der „Strategieplanung Gesundheit“ sollte die seit 30 Jahren bestehende Herz-Angiographie aus Krems nach Zwettl wandern.

Startschuss für eine massive Protestwelle

Dass sich der Gemeinderat einstimmig dagegen aussprach, war der Beginn einer großen Protestwelle, die von den Spitalsbediensteten (allen voran den Ärzten) ebenso unterstützt wurde wie von maßgeblichen Kräften der gesamten Region Krems. Jetzt gab die neue Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) bekannt, dass das Kremser Angebot bestehen bleiben wird.

ÖVP-Bezirksobmann Hans Penz spricht davon, dass nun „alle Gerüchte ausgeräumt“ sind und verweist auf die geplante Investition von 57 Millionen Euro in den Standort Krems.

„Gehofft habe ich es“, freut sich Bürgermeister Reinhard Resch, „weil überzeugende Argumente unisono eingebracht werden konnten.“ Gesundheitspolitische Erwägungen hätten nach seiner Meinung ebenso den Ausschlag gegeben wie überregionale Initiativen.

Josef Sattler: „Dieser Erfolg hat viele Väter!“

Die wohl größte Bewegung namens „(M)ein Herz für Krems“ wurde vom Kremser Betriebsratschef, dem Arzt Josef Sattler, angeführt. Über 5.000 Menschen unterschrieben. „Überrascht“ zeigte sich Sattler von der nunmehrigen Entscheidung. „Aber ich habe immer gehofft, dass die NÖ LGA aufgrund der Daten, die eindeutig für Krems sprechen, entscheiden wird.“ Der Erfolg hat für den Mediziner „viele Väter“: Aktionen, Unterschriften, jede Unterstützung – egal, ob von fachlicher, politischer oder vereinsmäßiger Seite – sei wichtig gewesen. „Letztlich war es aber eine grundvernünftige Entscheidung der Verantwortungsträger.“

Martin Kalchhauser Reale Gefahr, kein Gerücht!

Glaubt Sattler an eine dauerhafte Entscheidung? „Der Bedarf an mehr Angiographieplätzen ist schon jetzt gegeben. Die Wartezeit beträgt im Zentralraum zehn bis zwölf Wochen.“ Seit Dozent Gerhard Kronik als Interne-Primar (1987 – 2013) das Angebot aufbaute, sei Krems für seine Kompetenz auch überregional bekannt. Kronik machte sich laut Sattler auch massiv für den Fortbestand seines Lebenswerks verdient. „Die Invasive Kardiologie bei uns ist ein unverzichtbarer Pfeiler in der nö. Gesundheitsversorgung und nicht mehr wegzudenken.“

Resch: Krems bleibt Schwerpunkt der kardiologischen Versorgung

Dass es sich, wie manche jetzt befürchten, lediglich um eine „kurzfristige Weichenstellung“ handelt und bald wieder debattiert werden könnte, glaubt Stadtchef Resch nicht: „Ich gehe davon aus, dass Krems ein Schwerpunkt der kardiologischen Versorgung bleibt.“

Dass der Standort Zwettl „Immer nur in einer Überlegungsphase“ gewesen sei, betont Bernhard Jany von der NÖ LGA. Man analysiere, stelle vorhandene Strukturen in Frage und müsse bei Bedarf nachjustieren. Alle Argumente für den einen oder anderen Standort seien bewertet worden. Für Krems habe vor allem die „vorhandene Expertise“ gesprochen. „Dass der Standort in wenigen Jahren wieder in Frage gestellt werden könnte, ist aus heutiger Sicht höchst unwahrscheinlich.“