Der „Notruf“ aus der Pfarre Stein, wie Pfarrkirchenrat Werner Friedl sein Schreiben an alle 20 Gemeinderäte der Stadt Krems nennt, erging in der Vorwoche per Mail. Darin macht er darauf aufmerksam, dass für den dritten und letzten Teil der Restaurierungsarbeiten in der Pfarrkirche St. Nikolaus im Vorjahr für 2019 seitens der Stadt 35.000 Euro budgetiert wurden.

Doch nun gebe es plötzlich Bedenken, weil ja (gemäß einem Beschluss aus 2014) bereits 100.000 Euro geflossen seien. „Es ist leider eine Tatsache, dass wir trotz der bereits erhaltenen Subventionen dieses Projekt finanziell nicht zur Gänze bewältigen können. Bitte bedenken Sie, wie klein die Pfarre Stein ist und welche enormen Aufwendungen zur Erhaltung des auch touristisch wichtigen Kunstwerkes Steiner Pfarrkirche notwendig sind“, appelliert FPÖ-Mandatar Friedl in seiner Funktion als Verantwortlicher der Pfarre mit nur 1.050 Seelen an seine Kollegen.

Auch die Diözese St. Pölten unterstütze Stein noch ein weiteres Mal großzügig, wofür man in Stein ebenso dankbar sei wie für die starke Hilfe der Stadt Krems. Man brauche das zugesagte Geld aber jetzt schon dringend. „Bitte lassen Sie uns nicht im Stich!“