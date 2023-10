Günter Zaiser ist der neue Vize in Schönberg

Die NÖN berichtete in der vorigen Ausgabe vom überraschenden Rücktritt von Vizebürgermeisterin Birgit Eisenbock, die ihr Amt und alle weiteren Funktionen in der Gemeinde zurücklegte. Mit Günter Zaiser folgte ein altbekanntes Gesicht im Schönberger Gemeindeparlament.

Zaiser ist seit 18 Jahren im Gemeinderat

Günter Zaiser ist schon seit 2005 im Gemeinderat der Kamptalgemeinde vertreten. Seit 2010 ist er als geschäftsführender Gemeinderat und als Finanzreferent im Vorstand der Gemeinde. Auch in seiner neuen Funktion als Vizebürgermeister will sich Zaiser um die Finanzen der Gemeinde kümmern. Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwochabend waren insgesamt 17 Mandatare anwesend. Von den 17 Stimmen waren 15 gültig, und diese Stimmen fielen allesamt auf den neuen Vizebürgermeister. Zaiser dankte für das Vertrauen und rief die Gemeinderäte auf, auch weiterhin so gut mit ihm zusammenzuarbeiten.

Auch Riedlmayer ist altgedient

An Zaisers Stelle musste ein Nachfolger als geschäftsführender Gemeinderat gewählt werden. Die regierende ÖVP hatte Langzeit-Gemeinderat Wolfgang Riedlmayer dafür nominiert. Schon dessen Vater Emmerich Riedlmayer war ja viele Jahre – von 1988 bis 2003 – Bürgermeister von Schönberg. Wolfgang Riedlmayer gehört – wie der neue Vizebürgermeister Günter Zaiser – seit 2005 dem Gemeinderat an. Auch bei Riedlmayer war die Wahl eindeutig: Von den 17 abgegebenen Stimmen waren zwei ungültig, die restlichen 15 gingen an Wolfgang Riedlmayer, der somit in den Vorstand der Gemeinde Schönberg einzog.

Neuer Gemeinderat folgt im Dezember

Eigentlich wollte die Schönberger ÖVP Thomas Gruber als neuen Gemeinderat angeloben. Weil Eisenbocks Rücktritt aber überraschend gekommen war und Gruber bereits in den Herbsturlaub abgeflogen war, wurde die Angelobung des neuen Gemeinderats-Mitglieds in die Dezembersitzung vertagt.