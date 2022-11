Minen als tödliche Gefahr: Gföhler Aktivist Georg Jachan im Interview

Der aus Gföhl stammende Aktivist Georg Jachan hat sich nicht nur als Reptilien-Sachverständiger, sondern auch als Organisator von Hilfsprojekten einen Namen gemacht. Der ehemalige Justizwachebeamte begleitet einen großen Teil der Hilfstransporte selbst in die Krisengebiete.

NÖN: Sie sind erst Mitte Oktober von einem Hilfseinsatz aus der Ukraine zurückgekommen. Wo waren Sie genau und welche Eindrücke nahmen Sie mit nach Hause?

Georg Jachan: Wir fuhren von unserem Verteilerlager mit zwei Wägen über Perschotrawensk nach Donezk. Dort versorgten wir die Bewohner mit Lebensmitteln, Winterjacken, Taschenlampen, Wasserfiltern und Schulsachen. Weiters brachten wir fünf Paletten Verbandsmaterial und ein Röntgengerät vom Krankenhaus Hartberg in die zerstörte Region. Viele der erst kürzlich befreiten Orte im Oblast Charkiv sind großteils zerstört und durch den Einsatz von russischen Plastikminen unbewohnbar geworden.

Sie haben es als wahrscheinlich bisher einziger Europäer überhaupt in die von der Ukraine zurückeroberten Gebiete geschafft – wurden Sie Zeuge von Spuren von Gräueltaten des Krieges?

Jachan: Bis in den Donbass schaffen es tatsächlich die wenigsten Organisationen. Ausschlaggebend ist ein gutes und funktionierendes Netzwerk. Zusammenarbeit gibt es aktuell mit Politik, Militär und Kirche vor Ort. Unsere Kontakte reichen von der Botschafterin, Juristen, der Buchhalterin bis zum Bergmann. Weltoffenheit und vorurteilsfreies Interesse an anderen Kulturen und Sprachen öffnet Tore und verbindet Menschen. Zu Gräueltaten zählen für mich Plastikminen definitiv dazu: Sie sind mit Metalldetektoren kaum auffindbar und für Jahrhunderte ein Problem. Erst vor Kurzem verloren zwei bekannte Helfer beim Reversieren ihres Wagens durch eine Mine ihr Leben.

Wie viele Hilfstransporte haben Sie und Ihr Team seit Beginn des Krieges organisiert?

Jachan: Seit Februar haben wir 21 Vierzig-Tonnen-Lkws mit Hilfsgütern in die Ukraine bringen können und viele kleinere Transporte – von Feuerwehren, Gemeinden und anderen Vereinen – organisiert. Wir verfügen in der Nähe der rumänisch-ukrainischen Grenze über drei Lager mit rund 1.000 Quadratmeter Fläche. Von hier wurde schon zu Kriegsbeginn via Minibusse in die gesamte Ukraine geliefert. Transporte in den Donbass sind aktuell nur mit Speditionen aus der Ukraine möglich.

Mit welchen Organisationen arbeiten Sie zusammen?

Jachan: Zusammenarbeit gibt es unter anderem mit der Caritas, dem Roten Kreuz, der International Police Assoziation, Brantner Transporte, Schödl Erdbau, Future4childern, den Vereinen „Lautlos“ aus München, „Frankenkonvoi“, „Be an Angel“ aus Berlin, „Kremsmünster hilft“ und Sonnentor. Wir wurden auch bereits von Global2000 und der UNHCR für Evakuierungen empfohlen. Bis heute konnten wir 96 Evakuierungen aus zum Teil besetzten Gebieten organisieren, finanzieren und selbst durchführen.

Wie wird die Mittelverwendung der Spenden, die der Verein erhält, geprüft?

Jachan: Wir haben keine Verwaltung, die Geld kostet – jeder Euro kommt an. Wir wurden von der Finanzbehörde geprüft und werden 2023 in die Liste gemeinnütziger Organisationen aufgenommen. Spenden an uns können dann – wie bei anderen großen Hilfsorganisationen – von der Steuer abgesetzt werden. Wir helfen nur, wo wir gute und seriöse Kontakte haben. Eine Hilfsorganisation ist nur so gut wie ihr Netzwerk – und wenn wir vor Ort helfen, tragen wir im Kleinen vielleicht dazu bei, um Flüchtlingszahlen zu reduzieren.

