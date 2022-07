Bahnbrechende Operation in Krems holte Frau aus Rollstuhl

Werbung

Der Ruf der klinischen Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Universitätsklinikum Krems geht weit über die Grenzen hinaus: Eine Patientin des Oberarztes Stefan Nehrer wandte sich hilfesuchend an den Experten. Ihre Freundin, die aus der Ukraine flüchten musste, konnte sich aufgrund starker Schmerzen nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen …

Hüftköpfe der Patientin beidseits eingebrochen

Kateryna Shevchenko (Name aus Sicherheitsgründen zum Schutz der zurückgebliebenen Angehörigen geändert, Anm.) litt seit einiger Zeit an schweren Hüftproblemen, hatte bereits einen Termin zur Operation in einem Klinikum in der Ukraine und musste trotz starker Schmerzen nach Polen flüchten. Ihre Beschwerden verschlimmerten sich im Laufe der Zeit immer mehr.

Der Röntgenbefund zeigte die schwerwiegende Diagnose „beidseitig eingebrochene Hüftköpfe mit starker Arthrose“. Nehrer, einer der Spezialisten im Bereich der Orthopädie im UK Krems, sah die Befunde der Ukrainerin und erklärte sich umgehend gemeinsam mit Primarius Dietmar Dammerer bereit, die Operation bei Shevchenko durchzuführen.

Die Frau bekam den Vorteil der erst vor einigen Monaten durch Dammerer in Krems eingeführten Operationstechnik. Diese minimalinvasive (mit möglichst kleiner Hautschnittstelle) und muskelschonende OP wird gleichzeitig an beiden Hüftgelenken durchgeführt. „Hiefür wurde durch den vorderen Hüftgelenkszugang beidseitig, also sowohl links als auch rechts, jeweils ein künstlicher Gelenksersatz (Hüft-Totalendoprothese) implantiert“, erklärt Dammerer.

Der Vorteil dieser Operationstechnik zeigt sich vor allem durch die schnelle Mobilisierung der Betroffenen. „Unsere Patientin konnte bereits zwei Tage nach dem Eingriff wieder eigenständig gehen“, freut sich Abteilungsvorstand Dammerer. „Das Team der Orthopädie und Traumatologie des UK Krems leistet Großartiges, und wir freuen uns, dass durch unsere Arbeit wieder einer weiteren Patientin ein großes Maß an Lebensqualität zurückgegeben werden konnte.“

