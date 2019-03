Vor zwei Jahren ist Ulf Elser als neuer Obmann der Kremser Kaufmannschaft mit dem Ziel angetreten, daran mitzuwirken, dass die Stadt ein professionelles Stadtmarketing bekommt. Mit der neuen GmbH, die mit März ihre Arbeit aufnimmt, hat er ein Etappenziel geschafft.

Die Wiederwahl bei der Generalversammlung am 20. Februar war nicht zuletzt deshalb eine Formsache. Der gesamte Wahlvorschlag wurde dabei ohne Gegenstimme per Akklamation bestätigt.

Im Bericht war das erfolgreiche Fest „Alles Marille“ das Highlight. Was künftige Vorhaben betrifft, wurde der Termin der langen Einkaufsnacht am Donnerstag, 6. Juni, per Mehrheitsbeschluss bestätigt. Allerdings soll die Eröffnung eine Stunde vor- und die Modeschau nach hinten verlegt werden. Wegen einer parallel stattfindenden Veranstaltung des Kremser Weinbauvereins im Stadtpark war eine Verschiebung des gesamten Events auf einen anderen Tag oder um eine ganze Woche diskutiert worden.

In Bezug auf die neue Marketing-GmbH appellierte Elser einmal mehr an die Initiative der aktuell 65 Mitglieder (von denen aber nur rund ein Drittel anwesend war). „Das ist eine Chance für Entwicklung und Vermarktung der Stadt Krems – aber alle müssen mitarbeiten!“

Man werde Wünsche und Ideen in die GmbH einbringen und als Verein punktuell Projekte unterstützen. Geschäftsführer Alfred Pech soll beim nächsten Kaufmannschafts-Stammtisch vorgestellt werden. Konkret sieht Elser als wichtigste Ziele Pechs und seines Teams eine Verbesserung beim Branchenmix und die „Attraktivierung der Innenstadt“.