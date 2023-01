Porsche-Urenkel kaufte das Schloss Rastbach

Werbung

Für das im Dornröschenschlaf schlummernde Schloss Rastbach öffnet sich ein neues Kapitel: Der bisherige Schlossherr Rolf Ehrenfels verkaufte das historische Kleinod an Stefan Piëch – den Urenkel des Konstrukteurs des VW-Käfers, Ferdinand Porsche.

Das Schloss Rastbach wurde 1159 erstmals urkundlich erwähnt. Ab 1840 war das Anwesen im Eigentum der Familie Ehrenfels. Zu den prominentesten Schlossbewohnerinnen zählte die Schriftstellerin Imma von Bodmershof, die ab 1924 bis zu ihrem Tod im Jahr 1982 auf dem Schloss residierte. Mit dem Übergabsvertrag aus dem Jahr 1990 wurde Rolf Ehrenfels Eigentümer des Schlosses und rund 57 Hektar Grund in der Katastralgemeinde Rastbach.

Ehrenfels verkaufte das Schloss samt rund 7,3 Hektar Flächen am Rastbacher Berg an den Unternehmer Stefan Piëch. Im Kaufvertrag vom Juli 2022, der vor kurzem im Grundbuch einverleibt wurde, ist ein Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro angeführt.

Der 1970 in Wien geborene Piëch ist Aufsichtsratsmitglied der „Porsche Automobil Holding SE“, an der er auch indirekt beteiligt ist. Weiters ist der aus der PULS-4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ bekannte Unternehmer Vorstand des Medienunternehmens „Your Family Entertainment AG“ mit Sitz in München und Aufsichtsratsmitglied der „SOS Kinderdörfer weltweit, Hermann Gmeiner Fonds Deutschland e.V.“.

Die ans Schloss angrenzende Kirche in Rastbach blieb vom Kauf ausgenommen: Diese bleibt weiterhin – inklusive der 13,6 Hektar Pfarrgründe – im Eigentum der Pfarre. Das alte FF-Haus, in dem bis vor wenigen Jahren das 81 Jahre alte Feuerwehrauto der FF Rastbach eingestellt war, gehört nun dem neuen Schlossherrn.

