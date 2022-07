Krumau: Schnellste Zillenfahrer kamen aus der Wachau

Vollbild

Als Vertreter des austragenden FF-Unterabschnitts Krumau am Kamp gingen von der FF Preinreichs der Leiter des Verwaltungsdienstes Martin Unterberger (links) und der Kommandant Eduard Wandl im Bronze-Doppelbewerb mit Alterspunkten an den Start. Sie erreichten Platz sieben. Der 39. Bezirkswasserdienst-Leistungsbewerb am 16. Juli in Krumau am Kamp wurde im Beisein von Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer, Bürgermeister Josef Graf, FF-Krumau-Kommandant David Reigner, Abschnittskommandant Ernst Feichtinger und Stellvertreter Michael Kreutzer (von links) eröffnet.

