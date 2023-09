Das ÖVP-Team neu aufgestellt

Nachdem Vizebürgermeister Karl Gruber und geschäftsführende Gemeinderätin Andrea Kaufmann aus persönlichen Gründen ihre Funktionen im Gemeinderat der Kremstalgemeinde zur Verfügung gestellt haben, war eine Neuaufstellung des Teams rund um Bürgermeister Stefan Seif nötig. Die ÖVP hat Markus Klamminger als Nachfolger für das Vizebürgermeisteramt und Anna Kolar als Nachfolgerin im Gemeindevorstand aufgestellt. Auf die zwei verwaisten Gemeinderatsmandate rückten Andreas Thürridl und Andreas Klamminger.

Klamminger schon 38 Jahre im Gemeinderat

Markus Klamminger, 63 Jahre alt, bringt vor allem durch seine Tätigkeit als Direktor für Medizin und Pflege in den NÖ Kliniken und Pflegeheimen nicht nur exzellente Management-Erfahrung mit, er ist auch stark ins Land NÖ vernetzt: „Ich freue mich schon, meine Erfahrung auch als Vizebürgermeister einbringen zu können“, begründet Klamminger seine Motivation. Der Senftenberger ist bereits seit 1985 Mitglied des ÖVP-Gemeinderatsteams.

Kolar sieht sich als Sprecherin der Gemeindebürger

Anna Kolar ist seit 2010 Mitglied der ÖVP-Fraktion Senftenbergs: Die 65-jährige Pensionistin pflegt regen Kontakt zur Ortsbevölkerung, wie sie berichtet: „Meine Aufgabe ist es, die Anliegen der Bürger mit in den Gemeinderat zu nehmen. Besonders liegen mir die Bereiche Gesundes und Soziales auf Grund meiner jahrzehntelangen Tätigkeit beim Roten Kreuz am Herzen.“ Bürgermeister Stefan Seif dankte Karl Gruber und Andrea Kaufmann für ihre Leistungen. Und weiter: „Mit dem neuen Team stellen wir wichtige Weichen für die Zukunft der ÖVP in der Gemeinde Senftenberg. Wir haben mit Markus Klamminger und Anna Kolar kompetente und erfahrene Mandatare für das Führungsteam gewinnen können.“