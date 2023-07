Glasfaser für die Gedersdorfer

Es spricht sich herum: Glasfaser vor allem gut für Dauersurfer und Hausbesitzer: Es gibt deutlich weniger Störungen, und in der Regel kommt die versprochene Geschwindigkeit auch auf dem Computer oder dem Smart-TV an. Wer zu Hause auf eine stabile Internetverbindung angewiesen ist, für den ist ein Glasfaseranschluss genau das Richtige. Das kommt jetzt auch in sechs der sieben Katastralgemeinden Gedersdorfs.

50 Haushalte zu Beginn

Das Glasfasernetz wird von der kabelplus GmbH in den Katastralgemeinden Theiß, Altweidling, Schickendorf, Brunn im Felde, Stratzdorf und Donaudorf der Gemeinde Gedersdorf errichtet. Den Anfang macht Theiß, wo rund 50 Haushalte und Betriebe noch bis zum Herbst Zugang zu schnellem Breitbandinternet und hochauflösendem Kabelfernsehen erhalten. Der Rest folgt bis 2024.

Gemeinsam mit Wasser-, Strom- und Gasleitungen

Der Ausbau der Glasfaser erfolgt gemeinsam mit der Verlegung von Wasser-, Strom- und Gasleitungen in den Katastralgemeinden Theiß, Altweidling und Schlickendorf. Alle Haushalte und Betriebe erhalten „Fiber To The Home“-Glasfaser bis in die Wohnung oder bis ins Haus. Der Start des Netzausbaus der Katastralgemeinden Altweidling und Schlickendorf ist ab 2025 geplant. Die Katastralgemeinden Brunn am Felde, Stratzdorf und Donaudorf folgen in einer weiteren Bauphase.

„Ein weiterer Schritt in die technologische Zukunft!“

Bürgermeister Franz Brandl betont die Möglichkeiten, die sich ergeben: „Theiß, Schlickendorf und Altweidling machen mit dem Glasfaserausbau einen weiteren Schritt in die technologische Zukunft. Schnelles und gut funktionierendes Internet ist uns ein Anliegen.“