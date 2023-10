Krems: Hoher Markt wird grüner, Parkraum kleiner

Die zweite Umgestaltungsphase am Hohen Markt startet noch heuer. Das ist nach einem Gemeinderatsbeschluss am vergangenen Mittwoch Gewissheit. SPÖ, ÖVP, KLS, Grüne und der parteilose Abgeordnete Andreas Ettenauer stimmten einem 335.000 Euro teuren Investitionspaket zu. Sinn und Zweck: Eine Attraktivierung des Bereichs rund um den Herkulesbrunnen und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger.

Entsiegelung von 270 Quadratmetern

Konkret geplant ist eine Begrünung des Platzes, die eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität mit sich bringen soll. Zwölf neue Bäume sollen gepflanzt und eine Fläche von 270 Quadratmeter entsiegelt werden. Damit einher geht der Verlust von sieben Parkplätzen, dem gegenüber die Schaffung von fünf Stellplätzen für einspurige Fahrzeuge sowie 22 Fahrradabstellplätzen stehen.

Durchgehende behindertengerechte Verbindung geplant

Vorgesehen ist eine Erneuerung der Anstrahlung des Brunnens und der öffentlichen Beleuchtung im südlichen Teil des Hohen Markts, um die Ausleuchtung des Platzes und des Schulweges zu verbessern. Sichere Querungsmöglichkeiten und eine behindertengerechte, durchgehende Verbindung sollen entstehen. Das historische Großsteinpflaster soll dennoch bleiben.

Stakeholder waren eingebunden

Die Umgestaltung sei Ergebnis eines zwischen 2021 und 2022 abgehaltenen Stakeholder-Dialogs mit den Direktorinnen der umliegenden Schulen, Schülern, Elternvereinen, Arainern und Wirtschaftsvertretern, betonte Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ). Die Umsetzung erfolgt in drei Stufen, Teil eins wurde bereits im Sommer des Vorjahres mit dem nördlichen Teil des Hohen Marktes abgewickelt. Das „Grande Finale“ ist für das kommende Jahr oder 2025 vorgesehen. Die Untere Landstraße soll ab dem Simandlbrunnen bis zur Trafik Steinwander zur Begegnungszone werden, eine entschleunigte Zone, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.

Sorge vor der Phase drei

Das sorgt schon jetzt für Wirbel. FPÖ-Landesrätin und Gemeinderätin Susanne Rosenkranz meinte, dass „diese dritte Phase nicht gewünscht“ sei und empfindet deren geplante Umsetzung als „Sauerei“. Die Begegnungszone komme ohne Not und werde ein Geschäftssterben mit sich bringen, meint Rosenkranz, die namentlich den Eisenwarenhandel Neunteufel und die Fleischerei Winkler-Langgartner als Absiedelungskandidaten nannte. Nachgefragt beim seit 1858 bestehenden Fleischhauereibetrieb teilt Geschäftsführer Florian Winkler mit: „Ich befürchte, dass uns das schon sehr weh tun wird. Wenn die Straße fünf Meter breiter wäre, dann wäre das vielleicht interessant. Dann würde ich eventuell einen Schanigarten machen.“

Fleischer Winkler: Begegnungszone wegen „zu breiter Busse“

Sinnvollen Anlass für eine Begegnungszone erkennt Winkler keinen. Als Hintergrund vermutet er den Stadtbus: „Dieses Thema gibt es erst, seitdem der Bürgermeister zu breite Busse gekauft hat. Vorher hat das keinen Menschen interessiert. Da wird viel Geld für nichts aufgewendet.“ Winklers Sorge ist ein Verlust von Halteflächen vor seinem Geschäft, die unter anderem für die Abholung größerer Bestellungen eminent seien. „Wir schreiben halbwegs gute Zahlen. Sollten uns zu viele Steine in den Weg gelegt werden, müssen wir uns aber überlegen, ob wir in der Innenstadt bleiben.“

Wunsch nach besserer Vermarktungsmöglichkeit

Um Aufklärung bemüht ist Molnar. Die Begegnungszone komme nicht aus Jux und Tollerei, sondern vor allem, weil es den Wunsch des Stadtmarketings nach einer besseren Vermarktungsmöglichkeit des östlichen Zipfels der Unteren Landstraße gebe. Zudem sei in dem betreffenden Abschnitt eine Erneuerung des Kanals geplant, weswegen eine Veränderung Sinn mache. „Wir haben es bei der Zukunftskonferenz gehört. Die Innenstadt von Hohenems ist durch die Schaffung einer Begegnungszone nicht geschwächt, sondern sogar gerettet worden. Wir wollen, dass weitere Geschäfte öffnen.“ Die von Rosenkranz geäußerte Ablehnung von Phase drei des Stakeholder-Dialogs sei ihm „nicht erinnerlich“. Überhaupt bringe die Umgestaltung „nicht die große Veränderung“ mit sich. Entwarnung gibt Molnar punkto Stellflächen. Diese sollen lediglich übersichtlicher markiert werden.

Mitmasser wollte Parkplatzangebot erheben lassen

Ähnlich ausschweifend wie außerhalb des Rathauses gestaltete sich auch im Gemeinderat die Debatte zum Überthema Hoher Markt. Wie so oft im Fokus: die Parkplätze. ÖVP-Gemeinderat Patrick Mitmasser scheiterte mit einem Zusatzantrag, der eine Erhebung der zur Verfügung stehenden Parkplätze und der zugelassenen Fahrzeuge in dem Bereich vorgesehen hätte und argumentierte: „Wir haben hier ein weiteres Projekt, bei dem Parkplätze wegfallen. Viele Bewohner der Altstadt sind aber angewiesen auf ihr Fahrzeug. Es gibt Anrainer, die sich am Samstag gar nicht mehr wegfahren trauen, weil sie Angst haben, keinen Parkplatz mehr zu bekommen.“

Stöhrgasse für Hofbauer neue Gefahrenstelle

Mitmasser hinterfragte außerdem die Zusammensetzung der Stakeholder-Gruppe: „Da muss man diskutieren, ob nicht nur Leute eingeladen waren, die sowieso für die Maßnahmen sind.“ Einen kritischen Blick auf den Bürgerbeteiligungsprozess hat auch FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer. Den Teilnehmern sei ein fertiges Projekt präsentiert worden, versprochene Evaluierungen nach einzelnen Projektphasen hätten nicht stattgefunden. Der Wunsch der Bürger sei vor allem ein kleinerer Stadtbus, ihm persönlich fehle ein „gesamtheitliches Verkehrskonzept“. Die Stöhrgasse etwa sei durch das Fahrverbot im Stadtgraben zu einer neuen Gefahrenstelle erwachsen, in der es tagtäglich zu Staus komme.

Heinz fordert Fahrverbot am Hohen Markt

In eine gänzlich andere Richtung gingen die Wünsche von NiK-Gemeinderat Dominic Heinz. Er fordert ein Fahrverbot am Hohen Markt außer für Anrainer. „So haben wir jetzt eine typisch österreichische Lösung, wie beim Rauchverbot. Ich will mehr.“ Die Margaretenstraße sei durch das Elterntaxi-Verbot zum Nadelöhr geworden, das nicht kompentsiert werden könne. „Wir müssen jetzt ordentlich anpacken und das wird vielleicht ein bisschen weh tun“, sagt Heinz.

Parkplatzfrage: „Ein Problem, das es gar nicht gibt“

Lob für die bereits umgesetzten und Optimismus mit Blick auf die geplanten Maßnahmen am Hohen Markt äußerte KLS-Mandatar Ronny Weßling: „Am Platz ist es ruhiger geworden. Durch die Umgestaltung schaffen wir vielleicht einen der schönsten Plätze Niederösterreichs.“ Lediglich die vielen Poller entsprächen nicht den ästhetischen Ansprüchen. Als „unaufhörliches Dilemma in der Vekehrspolitik von Städten“ bezeichnete SPÖ-Finanzstadtrat Helmut Mayer die Parkplatzfrage. Jeder wolle seinen Parkplatz behalten, Umfragen würden aber zeigen, dass sich die Bürger mehr Grünflächen und Verkehrsberuhigung wünschen. In Krems gebe es nach wie vor Parkhäuser, die nicht ausgelastet sind. „Wir bauschen hier ein Problem auf, das es in der Form gar nicht gibt.“

Hollerer: „Anrainer haben kein Recht auf Parkplatz“ in Wohnortnähe

SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer meinte replizierend auf eine Wortmeldung von ÖVP-Mann Hans-Peter-Pressler, dass „Anrainer kein Recht auf einen Parkplatz im Abstand von so und so vielen Metern“ zu ihrem Wohnort hätten. „Der öffentliche Raum gehört uns allen.“ Sie tritt dafür ein, das Thema Stadtentwicklung nicht dafür zu missbrauchen, sich „parteipolitisch zu reiben“ und verweist auf den mediterranen Raum: „Was reizt uns so an den Städten des Süden und ihren Plätzen? Die Nutzung des öffentlichen Raums bis in die Abenstunden hinein.“ Damit kann sich auch Molnar anfreunden: „Wir versuchen die Plätze schöner zu machen und dabei nicht den Verkehr aus Krems zu vertreiben. Der Hohe Markt ist ein Luftplatz. Wir haben hier wieder die Chance, zu atmen.“