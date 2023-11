Neues Flutlicht für Kremser Eislaufplatz

Halten die Wetterprognosen, was sie versprechen, dann startet die Kunsteisbahn am Freitag, 17. November, um 17 Uhr in die Saison. Am Eröffnungswochenende gibt es Saisonkarten zu einem Rabatt von zehn Prozent.

Freuen dürfen sich alle Schlittschuhläufer auf die Inbetriebnahme des neuen Flutlichts. Kürzlich erfolgte die Umstellung der alten Anlage auf LED-Technologie. Die Stadt investierte dafür rund 30.000 Euro, etwaige Förderungen unter anderem vom Land werden erwartet. „Die energiesparende Technologie wertet unseren Eislaufplatz auch qualitativ auf. Davon profitieren alle Freizeitsportler auf Kufen und natürlich die Vereine, allen voran der KEV für den Matchbetrieb“, teilt Sportstadträtin Bernadette Laister mit.

Die 500 Lux starke Anlage erfüllt die Vorgaben des Eishockeyverbands für den Meisterschaftsbetrieb. Die vier Lichtmasten können einzeln geschalten werden und ermöglichen je nach Anforderungen unterschiedliche Beleuchtungsszenarien, die Steuerung erfolgt bequem via Handy-App.

Neben der beliebten Eisdisco, die am Eröffnungstag bis 20 Uhr angesetzt ist, gibt es heuer an den Sonntag-Abenden erstmals ein spezielles Programm für Familien.

Vom in den vergangenen Jahren stets für Ende Oktober avisierten Saisonstart ist die Kunsteisbahn heuer bewusst abgerückt. Die Erfahrung zeigte, dass die immer länger andauernden Wärmeperioden eine Eisproduktion meist erst im November ermöglichen. Im Vorjahr startete die Saison am 11. November und dauerte bis 26. Februar, im kommenden Jahr ist ein Betrieb bis 17. März geplant.