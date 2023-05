Kremser Spital: Personalmangel in Notaufnahme

So wie in vielen anderen Krankenhäusern im Land kämpft auch das Universitätsklinikum Krems mit Personalknappheit. Besonders in der Notaufnahme, dem sogenannten Interdisziplinären Aufnahmebereich, schlägt sich dieser Umstand aktuell nieder, weswegen es zu personellen Umschichtungen kommt.

Dienste werden aktuell nicht von Allgemeinmedizinern, sondern Ärzten der klinischen Abteilung für Innere Medizin 1 geleistet. Zurückzuführen sei das unter anderem auf Pensionierungen, heißt es aus dem Klinikum. „An der klinischen Abteilung für Innere Medizin 1 ist zu jeder Zeit ein Facharzt bzw. eine Fachärztin im Dienst, welche bei internistischen Fragestellungen beigezogen werden kann“, teilt der Ärztliche Direktor des Hauses, Heinz Jünger mit. Für Fragestellungen, die andere Fachbereiche betreffen, stünden Mediziner der jeweiligen Abteilungen ebenfalls jederzeit zur Verfügung. „Dieses Konzept ist keineswegs neu und wurde, je nach Verfügbarkeit der diensthabenden Allgemeinmediziner, auch bisher so gehandhabt“, so Jünger.

Eine Besserung der Personallage erwartet das Universitätsklinikum Krems mit September, dann werde die Notaufnahme „vollständig nach- besetzt“ sein. Die Versorgung der Patienten sei jedenfalls auch bis dahin sichergestellt.

