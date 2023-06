Krems: Neue Parkordnung tritt in Kraft

Am 1. Juli tritt in Krems eine neue Parkordnung in Kraft. Die markanteste Veränderung ist die Einführung der Gebührenpflicht in Stein. Parken war in dem touristenstarken Stadtteil bisher gratis. „Wir haben hier den höchsten Parkdruck, deswegen ist es wichtig, dass hier die Blaue Zone eingeführt wird“, teilt Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ) mit. Auf Kritik aus der Bevölkerung sei mit der Einrichtung von 30-Minuten-Kurzparkzonen und einer einstündigen Gratis-Parkmöglichkeit bei der Danube-Private-University reagiert worden. Als positiv hebt Molnar hervor, dass die Bearbeitungsgebühr für Dauerparkkarten von 51 auf 35 Euro gesenkt worden sei. Bewohner zahlen für eine Jahreskarte damit künftig 115 Euro.

Insgesamt erwartet Molnar für Stein eine deutliche „Verbesserung der Parksituation.“ Die Erfahrung habe gezeigt, dass bei der Einführung der Gebührenpflicht „10 bis 20 Prozent“ des Autoverkehrs auf Radfahren oder Zufußgehen verlagert werde. In der Anfangsphase soll Gnade vor Recht ergehen. Auf die Ordnungshüter sei dahingehend eingewirkt worden, dass bei Vergehen nicht sofort gestraft wird.

Kritik an dem Maßnahmenpaket übt einmal mehr die Volkspartei. Gemeinderätin Edith Gruber aus Stein ortet eine Vergrämung der Gäste „in den Geschäften und Lokalen“, und eine massive finanzielle Mehrbelastung für Anrainer und Angestellte. Noch einmal debattiert wird über die einschneidenden Veränderungen in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Ein von der ÖVP forcierter Initiativantrag bleibt aber unabhängig vom Abstimmungsverhalten der Mandatare ohne Konsequenzen, wie Molnar bekräftigt.