Ermittlungen gegen Kremser Politiker: „Da wurde ziemlich gefuhrwerkt“

Wie werden die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ), Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) und die beschuldigten aktuellen und ehemaligen Kremser Stadträte ausgehen? Das wollte die NÖN von einem heimischen Juristen wissen, der aus persönlichen Gründen nicht namentlich genannt werden möchte. Er will sich diesbezüglich zwar nicht weit aus dem Fenster lehnen und meint: „Ob es zu einer Anklage kommen wird, wird vom Ergebnis der weiteren Ermittlungen abhängen. Dazu lässt sich verständlicherweise keine Prognose erstellen.“ Was bei dem Rechtsgelehrten aber jedenfalls für Erstaunen sorgt, sind die in der Strafanzeige dargelegten Vorwürfe: „Falls diese Darstellung stimmen sollte, wurde bei dieser Postenbesetzung – vorsichtig ausgedrückt – ziemlich gefuhrwerkt.“

Die 2022 an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelte Anzeige beinhaltet eine präzise chronische Aufarbeitung der Vergabe eines Amtsleiterpostens am Kremser Magistrat – von der aufsehenerregenden Vorgeschichte rund um die Absetzung des in Ungnade gefallenen Vorgängers über einen ungewöhnlichen Bewerbungsprozess bis zu jenem Beschluss im Stadtsenat, der dem erfolgreichen Bewerber laut einem Schreiben der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft Wien „Bonifikationen und eine monatliche Zulage“ von „zumindest“ 1.000 Euro bringt. Der Vorwurf gegen Resch, Rosenkranz und Co.: Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung.

Nicht damit konfrontiert ist ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier, der damals wie heute Mitglied des Stadtsenats ist. Er enthielt sich wie seine beiden Fraktionskollegen, die inzwischen aus dem Gremium ausgeschieden sind, bei der Abstimmung zu den Zahlungen seiner Stimme. „Bereits die Ablöse des Vorgängers hatte einen schalen Beigeschmack“, erinnert sich Sedelmaier. Die Volkspartei sei vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen worden, was für die Enthaltung gesprochen hätte. Rücktrittsforderungen äußert er nicht: „Auf dieses Niveau begeben wir uns nicht und tätigen keine Vorverurteilungen. Die Vorwürfe müssen restlos aufgeklärt werden. Dafür ist in Österreich einzig und alleine die Justiz zuständig.“