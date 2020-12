Biber machen sich in Furth derzeit an den Bäumen im Bereich der Fladnitz-Mündung zu schaffen. Die Nager, die unter strengem Naturschutz stehen, sind dabei so aktiv, dass bereits zahlreiche Bäume entlang des Fladnitzufers angeknabbert sind, einige sind auch schon umgeknickt.

„Es gibt tatsächlich jede Menge Biber, auch im Ortskern. Sie wurden vor 15 bis 20 Jahren ausgesetzt und haben sich in den letzten Jahren massiv vermehrt“, erzählt Jagdleiter Stefan Rosenberger.

Aus Sicherheitsgründen wurden im Ortszentrum von Furth auch schon angenagte Bäume umgeschnitten. Zuletzt sind in Privatgärten in Palt und Aigen beschädigte Bäume entnommen worden.

„Dort wo es vorhersehbar ist, versuchen wir, Bäume mit Manschetten zu schützen, aber die Natur ist nun mal nicht berechenbar“, so Bürgermeisterin Gudrun Berger.

Der Jagdleiter rät in der aktuellen Situation zu Vor sicht: „Bei einem Spaziergang im Wald muss man aufpassen, das kann natürlich auch gefährlich sein.“