Bahnbrechende Forschung wird in der IMC-Fachhochschule Krems geleistet: Es geht um nachhaltige, biologische Wiedergewinnung von umweltbedenklichen Stoffen („Rare Earth Elements“ oder „Seltene Erden“) aus Elektronikabfall und Abwässern.

Angesichts fortschreitender Umweltschäden und des Klimawandels sind umweltfreundliche, CO 2 -neutrale Technologien in der Industrie gefragter denn je. Seltene Erden ohne umweltbedenkliche Abfälle zu recyceln, ist das Forschungsziel des Projektes REEgain, das derzeit grenzübergreifend von österreichischen und tschechischen Forschern umgesetzt wird.

Das vierjährige Forschungsvorhaben wird durch eine Förderung der EU („Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“, EFRE) ermöglicht. Beteiligt sind am Projekt auch die Universität in Třeboň und die Karl Landsteiner Medizin-Universität Krems. Lokale Unternehmen aus dem Feld Abfallwirtschaft und Recycling sind ins Projekt eingebunden.

Führend tätig ist dabei Dominik Schild, der in Krems aufgewachsen und hier zur Schule gegangen ist. Nach dem Studium der Technischen Chemie (TU Wien) hat er für Boehringer Ingelheim gearbeitet. Seit 2007 ist er an der IMC FH Krems als Professor im Department Life Science im Bereich Bioprocess Engineering beschäftigt. In diesen Bereich fallen Umweltprojekte, aber auch die Kooperation mit dem Roten Kreuz, in der therapeutische Proteine für Bluttests produziert werden.