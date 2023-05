„Neue Ära“: Krems steigt in Sonnenstrom-Verkauf ein

Eben erst staubte Krems den Climate Star Award für sein innovatives Klimarelevanztool ab, jetzt macht die Stadt den nächsten Schritt in eine umweltfreundlichere Zukunft. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Gründung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) Krems. Es handelt sich dabei um einen Verein, über den der Sonnenstrom aus den städtischen Photovoltaikanlagen gratis in die kommunale Infrastruktur eingespeist werden soll. Davon profitieren sollen etwa das Bad, der Eislaufplatz, die Sporthalle, Schulen und Kindergärten.

Damit auch die Bürger direkt von den städtischen PV-Anlagen profitieren können, beteiligt sich die Stadt außerdem an der Energiegemeinschaft Göttweigblick. Das Prinzip der seit dem Frühjahr 2022 existierenden Genossenschaft mit Sitz in Furth ist einfach. Der von den inzwischen über 100 Mitgliedern produzierte Überschuss an Sonnenstrom wird über das Umspannwerk Krems, von dem rund 20.000 Haushalte Strom beziehen, zu günstigeren Konditionen als beim Anbieter verteilt. Bestehende Verträge bleiben davon unangetastet. Wird in der Genossenschaft nicht genügend Strom für die Mitglieder produziert, erfolgt der Bezug einfach über den regulären Anbieter. Mit dem Erwerb von zehn Anteilen um je 75 Euro will die Stadt auf die Vorteile einer Mitwirkung aufmerksam machen.

„Krems ist auf dem Weg der Energiewende“

„Wir steigen in eine neue Ära ein“, war Umweltstadtrat Peter Molnar im Gemeinderat euphorisch. „Mithilfe des Biomassekraftwerks der EVN und der geplanten Sonnenstromprojekte aus Energiegemeinschaften ist Krems auf dem Weg der Energiewende.“ Keine Zustimmung für den Beitritt zur EEG Göttweigblick gab es von ÖVP und FPÖ. Vizebürgermeister Florian Kamleitner (ÖVP) kritisierte, dass keine eigene Genossenschaft zum günstigen Stromerwerb für die Bürger gegründet wird. Sein Parteikollege, Umweltgemeinderat Patrick Mitmasser, forderte Tempo in der Umsetzung ein. „Ich erwarte mir auch, dass der Preis unter dem Marktpreis ist, damit die Kremserinnen und Kremser Vorteile haben. Sie haben ja auch für die städtischen PV-Anlagen mit ihren Steuern bezahlt.“ Als Input brachte Mitmasser eine Ausrichtung des Strompreises nach Einkommensstufen ein.

NiK-Gemeinderat Dominic Heinz wies darauf hin, dass „ein Drittel des Kremser Stadtgebiets sensibler Siedlungsbereich“ sei, was die Frage nach PV-Anlagen im dicht verbauten Gebiet aufwerfe. „Diese Zentralisierung ist der einzig richtige Weg.“ Tatsächlich ist es für Haushalte, insbesondere im Stadtzentrum, nur bedingt möglich, selbst Strom zu generieren. In der neu geschaffenen Schutzzone Schillerstraße etwa ist die Errichtung von PV-Anlagen nur unter Einhaltung strenger Auflagen möglich. Die Beteiligung an der EEG Göttweigblick schafft hier Abhilfe.

