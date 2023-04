SPÖ Stein stellte eine aktive Reinigungstruppe

Der Samstag, der 1. April, war heuer in Krems der Stadtreinigungstag.

Bewusstsein für die Umwelt stärken!

Auch die SPÖ-Sektion Stein folgte dem Ruf, mit Müllsäcken und Schutzhandschuhen „bewaffnet“ auszuschwärmen, um den Bereich Stein von weggeworfenen Abfällen zu befreien. Die Mitglieder der Sektion beteiligten sich mit Freude an der Aktion, die von großer Bedeutung ist, da sie das Bewusstsein für eine saubere Umwelt stärkt und die Verantwortung jedes Einzelnen für die Sauberkeit in der Stadt betont. Unter anderem war man im Bereich des Alauntalbaches, im Alauntal und am Rosenhügel unterwegs.

Dank an die vielen anderen Aktivisten

Die SPÖ Stein zeigt durch ihre regelmäßige Teilnahme an solchen Aktionen ihr ehrliches Engagement für die Umwelt. Die Aktivisten, an vorderster Linie Umwelt-Stadtrat Peter Molnar und die Gemeinderäte Iris Wanner und Mert Özsecgin, bedankten sich aber auch bei allen anderen Gruppen, Schulklassen, Vereinen und Privatpersonen, die teilgenommen haben und die auch sonst (z. B. bei Wanderungen) das ganze Jahr über mithelfen, die Stadt sauber zu halten.

