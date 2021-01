„Wir waren gut vorbereitet. Was jetzt von der Regierung vorgeschrieben wurde, haben wir schon im Herbst ausgearbeitet“, begegnet Jauerling-Skilift-Geschäftsführer Michael Reichl Kritikern, die monieren, dass der Pistenbetrieb trotz Lockdowns läuft. „Es funktioniert fantastisch und wir haben ein hervorragendes Feedback.“

Online-Tickets: Von null auf 100 Prozent

Dass das Online-Gäste-Ticketing von null auf 100 Prozent hochgefahren werden konnte, ist für Reichl „sensationell“. Dass immer nur eine gewisse Zahl an Wintersportlern auf der Piste sein könne, komme den Gästen zweifach zugute: Erstens brauche man sich beim Schlepplift nie lange anzustellen und zweitens sei die Sicherheit gewährleistet. „Wir haben uns nicht damit zu beschäftigen, ob etwas erlaubt ist oder nicht“, ärgert sich der Jauerling-Chef über negative Schlagzeilen anderer Skigebiete. „Alle unsere Mitarbeiter wurden mehrmals getestet. Sie waren immer alle negativ.“

„Die Nachfrage nach Tickets ist viel größer als das Angebot!“ Jauerling-Lift-Geschäftsführer Michael Reichl

Es schmerze ihn, dass man derzeit, in den Ferien, schon drei Tage im Voraus ausverkauft sei. „Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Aber nach den Ferien erwarte ich eine Beruhigung.“ Gern betont Reichl, dass man immerhin 35 Personen eine Beschäftigung biete. „Wären der Skischulbetrieb nicht eingestellt sowie Gastronomie und Skihandel nicht geschlossen, wären es sogar 45!“ Offen sind Skilift, Verleih und Toiletten. Skilehrer geben nur Einzelunterricht.

Svitlana Denysiuk und Elisa Denk (von links) vor der Skipiste am Jauerling: Das Online-Reservierungssystem ist Teil des ausgeklügelten Sicherheitskonzepts und verhindert zu starken Andrang auf der Wiese unterhalb des Senders. Martin

Kalchhauser (2)

Dass sich der Betrieb selbst trägt, freut nicht nur Reichl, sondern auch die Eigentümer. Neben 22 regionalen Unternehmern sind das die Gemeinden Emmersdorf, Aggsbach-Markt, Ma. Laach, Mühldorf, Spitz, Weißenkirchen, Dürnstein und Krems. In den vergangenen Jahren wurde kräftig investiert. Die acht neuen vollautomatischen Schneekanonen haben trotz Effizienzsteigerung eine Einsparung von rund 35 Prozent bei den Energiekosten gebracht. Früher waren für die Beschneiung der Jauerling-Wiese 14 Geräte nötig. Nur zwei der alten Garde stehen noch für den gelegentlichen Einsatz am Pistenrand.

„Unsere Umweltbilanz wird immer besser. Ziel ist natürlich, dass wir in ein paar Jahren CO 2 -neutral arbeiten“, so Reichl. Aktuell beziehe man „grünen Strom“ von der EVN, bei der Verwendung der Wasser-Ressourcen sei man extrem penibel. „Das weglaufende Schmelzwasser wird wieder in die Teiche zurückgepumpt.“

Eine Voraussage, wie sich die Saison heuer entwickeln wird, ist nicht nur in Bezug auf das Wetter schwierig. Reichl hofft, dass die Lockdown-Regeln ab 24. Jänner Geschichte sind. „Wir hoffen, dass wir dann wieder einen normalen Betrieb haben. Garantie gibt es dafür keine.“ Gerüstet ist man am Jauerling jedoch für alle Eventualitäten: „Wir haben alles im Griff!“

Alle Infos: www.jauerling.at