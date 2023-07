Kremser finanzierte Sucht mit Drogenhandel

Er habe täglich fünf bis sechs Joints geraucht, am Wochenende sogar mehr. Um seine Sucht finanzieren zu können, habe er mit dem Dealen begonnen, schilderte der heute 32-jährige Kremser vor Gericht.

Drogen an Abnehmer in Krems verkauft

Er habe im Zeitraum zwischen Sommer 2020 und Mai vergangenen Jahres in Wien ein Kilogramm Cannabiskraut erstanden und davon rund ein Viertel in kleinen Mengen an zahlreiche Abnehmer in Krems verkauft. 500 Gramm, wie die Staatsanwaltschaft angeklagt hat, seien es aber nicht gewesen. Er selbst habe den Rest konsumiert, beteuerte er.

„Bin clean und will Leben in Griff bekommen“

Er habe den Drogen jetzt abgeschworen. Er sei nun clean und wolle sein Leben in den Griff bekommen. Die Chancen stünden mit einer funktionierenden Beziehung und einer fixen Jobzusage gut, erklärte er.

Der bislang unbescholtene und geläuterte Kremser wurde wegen Drogenhandels und unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Nicht rechtskräftig.