Sein Einsatz für die Tiere in aller Welt kennt keine Grenzen. Nachdem der Kammerner Thomas Putzgruber heuer schon in Mauretanien und Albanien im Dienste des Tierschutzes unterwegs gewesen ist, besuchte der Obmann des Vereins „RespekTiere“ nun für neun Tage die Balkan-Länder Rumänien und Serbien. An Bord: 700 Kilo Tiernahrung.

Am Programm standen für Putzgruber unter anderem Besuche in Tierheimen und auf Bauernhöfen. Dort boten sich dem Tierschützer einmal mehr unschöne Bilder. Pferde, die hüfthoch in ihrem eigenen Kot stehen müssen, Hofhunde, die an kurzen Ketten gefesselt sind, das Fell verklebt und mit Wunden übersät, und Hühner, die eine ausrangierte Kühltruhe als Zuhause haben. „Da fragt man sich manchmal schon, wie diese Misere jemals beendet werden kann“, so Putzgruber.

In den neun Tagen, in denen der Kammerner unterwegs war, wurde der Tierschützer einmal mehr auf die unzähligen Straßenhunde aufmerksam. „In den nächsten Wochen helfen wir mit, 700 Hunde in Serbien zu kastrieren. Nur so kann das Leid in Grenzen gehalten werden. Im Oktober ist dann Bulgarien an der Reihe“, erzählt Putzgruber über die zukünftigen Vorhaben.