Verflixter Straßenkilometer 14,4: Pkw krachte gegen Felswand

Wenn bei der FF Gföhl die Piepser anschlagen und die Helferinnen und Helfer zu einem technischen Einsatz auf der B 37 rufen, tippen erfahrene Kräfte schon auf eine Zahl: 14,4.

Unfallhäufung an dieser Stelle

Bei Straßenkilometer 14,4 befindet sich nämlich eine Unfallhäufungsstelle, für die es keine rationale Erklärung gibt. In den vergangenen Jahren ereigneten sich hier mehrere Unfäll, heuer war es bereits der zweite an dieser Stelle. Um ca. 16 Uhr wurde sie am Freitag erneut einer Fahrzeuglenkerin zum Verhängnis. Die junge Lenkerin, mit der eine weitere junge Frau - beide aus dem Bezirk Zwettl - in einem Opel Zafira unterwegs war, verlor auf dem Weg Richtung Krems die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser touchierte die rechte Leitschiene.

Glück für die beiden Unfallopfer

In der Folge schleuderte das Fahrzeug über alle drei Fahrbahnen, drehte sich und landete an der linksseitigen Felswand. Mit der rechten Fahrzeugseite krachte das Auto an die Wand. Die Insassinnen blieben zum Glück unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. „Bei diesen Unfällen auf Höhe des Straßenkilometers haben immer wieder viele Verkehrsteilnehmer Glück“, betont ein erfahrener Gföhler Feuerwehrmann. „Denn die Autos kommen jedes Mal auf die andere Fahrbahnseite. Nicht auszudenken, wenn dabei gerade Gegenverkehr ist!“

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Gföhl rückte unverzüglich nach der Alarmierung mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Auch die Kameraden der FF Jaidhof wurden zum Unfallort gerufen. Der vermutlich total beschädigte Pkw musste mithilfe des Kranes der FF Lengenfeld vom Unfallort entfernt werden. Mit den FF-Helfern im Einsatz waren auch Polizeikräfte und Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Wesentliche Verkehrsbehinderungen gab es nicht.