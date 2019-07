Zu einem spektakulären Auffahrunfall, der jedoch glimpflich endete, kam es am frühen Morgen des 28. Juni auf der B 3 in Krems.

Der Lenker eines Linienbusses, ein 49-Jähriger aus Diendorf am Walde, hatte sein Gefährt auf der Linksabbiegespur angehalten, weil er Richtung St. Pölten auf die Brücke auffahren wollte. Ein 21-Jähriger aus Haslau im Yspertal fuhr am mittleren Fahrstreifen in dieselbe Richtung und wurde nach eigenen Angaben von der aufgehenden Sonne stark geblendet. Er kam auf die Abbiegespur und rammte dort mit voller Wucht den stehenden Bus.

Der Lenker und der zu diesem Zeitpunkt einzige Fahrgast blieben unverletzt. Der Pkw-Fahrer musste vom Kremser Roten Kreuz ins Universitätsklinikum gebracht werden.

Die Bundesstraße war von 6.15 bis kurz vor 9 Uhr wegen des Einsatzes der Feuerwehr nur einspurig befahrbar, weshalb es im Morgenverkehr zu Behinderungen kam.