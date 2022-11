22-jähriger Alkolenker demolierte vier Fahrzeuge in Krems

Kurz vor 10 Uhr wollte am Allerheiligentag ein 68-jähriger Rohrendorfer mit seinem Mazda in eine Parklücke im Zuge bei den linksseitigen Schrägparkplätzen in der Dr. Gschmeidler-Straße einfahren.

Ungebremst ins andere Auto

Da krachte es auch schon. Hinter dem Fahrzeug des Pensionisten war nämlich ein 22-jähriger Kremser mit seinem BMW sehr flott durch die Einbahnstraße Richtung Kremsfluss unterwegs gewesen. Er krachte ohne abzubremsen mit voller Wucht in den Wagen des Rohrendorfers.

2,3 Promille Alkohol im Blut

Durch die Gewalt des Anpralls wurden auch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die auf benachbarten Abstellflächen geparkt waren. Die Ursache des Unfalles, bei dem der junge Lenker leicht verletzt wurde, war rasch geklärt: Bei der Kontrolle hatte er 2,3 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Zwei Autos total beschädigt?

Die FF Krems musste ausrücken, um die beschädigten Fahrzeuge aus dem Weg zu räumen. Bei beiden beteiligten Autos dürfte es sich um Totalschäden handeln. An den weiteren beschädigten Fahrzeugen gab es zum Glück nur minimale Blessuren.

