Winzer bei Traktorabsturz schwer verletzt

Ein schwerer Traktorunfall ereignete sich am Mittwoch, 14. Juni, gegen 9 Uhr, in der Ried Kollmütz in Wösendorf (Gemeinde Weißenkirchen). Ein 48-jähriger Einheimischer war bei Arbeiten im Weingarten mit seinem Traktor über eine Böschung rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug kam auf einem schmalen Feldweg seitlich zum Liegen. Der schwer verletzte Winzer konnte noch selbst den Notruf absetzen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Laut der Feuerwehr Weißenkirchen sei der Mann während der Erstversorgung ansprechbar gewesen.

Die Feuerwehren Wösendorf, Weißenkirchen und Spitz unterstützten erst die Rettungskräfte beim Transport des Unfalllenkers zum in der Nähe gelandeten Rettungshubschrauber und begannen dann mit der Bergung des Traktors. Die gestaltete sich ob der beengten Gegebenheiten als schwierig. Das Fahrzeug konnte nur dank eines weiteren Traktors, mit mehreren Hebekissen und einer Seilwinde auf die Räder gestellt und in Zusammenarbeit von Winzern und Einsatzkräften abtransportiert werden.