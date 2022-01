Unfall: Langenloiser (41) hatte zu viel „getankt“

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am 27. Jänner am Großen Buriweg.

Verkehrsinsel "geputzt"

Ein Lenker (41), in dessen Auto der Fahrer (18) eines anderen Pkws aus Wiener Neustadt gekracht war, musste den Schein abgeben. Kurz nach 12 Uhr bog der junge Mann, in dessen Fahrzeug noch ein 17- und ein 20-Jähriger saßen, von der B 218 in den Buriweg ein. Er sah den auf diesem stadtauswärts fahrenden Wagen des Loisers zu spät, verriss das Auto, „putzte“ eine Verkehrsinsel und stieß mit dem zweiten Fahrzeug zusammen. Eines der Autos blieb in der Folge auf der rechten Seite liegen.

Führerschein abgenommen

Nur der Wiener Neustädter blieb unverletzt, die anderen drei Personen in den beiden Pkws wurden vom Roten Kreuz Langenlois an Ort und Stelle versorgt und ins Klinikum Krems gebracht. Beim Langenloiser wurden 0,86 ‰ Alkohol im Blut festgestellt. Ihm wurde noch im Krankenhaus der Führerschein abgenommen.

Stadtfeuerwehr räumte auf

Die Stadtfeuerwehr, die mit sieben Mitgliedern und zwei Fahrzeugen anrückte, musste die Unfallstelle von herumliegenden Fahrzeugteilen reinigen und die beiden vermutlich total beschädigten Wagen entfernen.

