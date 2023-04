Nach Crash: Vier Verletzte landeten im Krankenhaus

Zwei Pkws, die mit insgesamt fünf Personen besetzt waren, waren in der Austraße ineinander gekracht.

Zeichen „Vorrang geben“ übersehen?

Eine Wienerin (77), die von der B 3 von Stein kommend, in die Austraße abbiegen wollte, hatte vermutlich den besonderen Verlauf der Vorrangstraße in diesem Bereich übersehen. Die Frau, in deren Fahrzeug ihr 75-jähriger Gatte mitfuhr, krachte in das Auto eines in Krems wohnhaften Rumänen.

Keine Menschenrettung notwendig

Der Rumäne, 48, der gemeinsam mit seiner Gattin (51) und seiner Tochter (9) unterwegs war, wollte von der Austraße auf die B 3 Richtung Wien (Richtung Stockerauer Schnellstraße (S 5) auffahren. Zum Glück bestätigte sich der erste Notruf nicht, wonach mehrere Personen eingeklemmt seien. Das konnten die Helfer der Hauptwache und der FF Gneixendorf, die mit 16 Helfern ausrückten, rasch feststellen.

Sanitäter waren rasch zur Stelle

Sanitäter des Roten Kreuzes der Bezirksstelle Allensteig, die zufällig vorbeikamen, leisteten Erste Hilfe, ehe auch die Rettungskräfte des RK Krems am Unfallort eintrafen. Im Endeffekt wurden vier Verletzte betreut und ins Kremser Universitätsklinikum gebracht. Nur die vermutlich schuldtragende Lenkerin blieb unverletzt.

Schwerer Schaden an beiden Autos

Die Florianis kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle, banden aus den beiden Unfallfahrzeugen ausgelaufene Betriebsmittel und sammelten herumliegende Teile ein. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden auf einem nahen Parkplatz abgestellt und später von privaten Abschleppunternehmen abgeholt.

