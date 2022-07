Stratzing und Lengenfeld: Protest gegen Pfarrherr-Versetzung

Werbung

Es ist gerade einmal elf Jahre her, dass Robert Bednarski die Pfarre Stratzing, und zehn Jahre, dass er Lengenfeld übernahm. Just am Jahrestag seiner Installation, am 1. September, soll Bednarskis Ära in diesen Pfarren enden.

Anfang Juni dieses Jahres hat Generalvikar Christoph Weiss von der Diözese St. Pölten schriftlich die Gläubigen davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr beliebter Pfarrer andere Aufgaben erhalten soll.

„Nicht einmal Ansatz von Dialogbereitschaft zu erkennen!“

Bednarski wird als Pfarrer und Pfarrmoderator des Pfarrverbandes Gars am Kamp (mit den Pfarren Gars, St. Leonhard, Schönberg, Stiefern, Freischling, Plank und Tautendorf) eingesetzt und den dort überaus beliebten Pfarrer Josef Zemliczka ablösen, der vor einigen Wochen seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.

Nachfolger von Bednarski in Stratzing und Lengenfeld soll Jacek Biela werden, der bisher als Pfarrer in Ertl und Kürnberg im Bezirk Amstetten tätig war.

Den Unmut der Pfarre Stratzing bekam Weihbischof Anton Leichtfried bei den Feierlichkeiten zu „900 Jahre Pfarre Stratzing“ und „500 Jahre Kirchenweihe“ zu spüren: Rund 100 Gläubige zogen mit Bürgermeister Josef Schmid an der Spitze aus Protest aus der Kirche aus.

„Nicht einmal ein Ansatz von Dialogbereitschaft ist seitens der Kirche zu erkennen!“, ereifert sich das Stratzinger Gemeindeoberhaupt. Einen „klitzekleinen“ Hoffnungsschimmer bietet ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und dem Generalvikar, das im August stattfinden soll. „Die Würfel sind wohl bereits gefallen“, sind die Stratzinger wenig hoffnungsfroh.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.