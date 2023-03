„Schandfleck“ im Dorf Niedergrünbach

Baustellen werden zum Ärgernis, wenn sie sehr lange dauern – so wie in der Ortsmitte von Niedergrünbach: Das an die Kirche angrenzende Wohnhaus ist seit rund zehn Jahren unbewohnt. Seit etwa drei Jahren ist der Verfall offensichtlich. Die vom Eigentümer begonnenen Abbrucharbeiten dauern nun schon Jahre an. Vonseiten der Bevölkerung gibt es Unmut über diesen „Schandfleck“ im Dorf.

Die Gemeinde Rastenfeld hält fest, den Abriss des Hauses nicht vorgeschrieben zu haben. Der Eigentümer setzte selbst Sicherungsmaßnahmen zum Schutz von Personen und öffentlichem Gut. Obwohl laut NÖ Bauordnung die Parameter für die Ausstellung eines Abbruchbescheids gegeben wären, hat die Behörde kaum Möglichkeiten, eine Frist zur Fertigstellung anzuordnen. Wunsch der Gemeinde ist, dass die Liegenschaft so schnell wie möglich geräumt oder umgestaltet wird.

Der Eigentümer wollte zur ungewöhnlich langen Dauer der Abrissarbeiten und zum möglichen Zeitpunkt der Fertigstellung im NÖN-Telefonat keine Stellungnahme abgeben.

