Kaufleute im Kampf mit steigenden Kosten

In Zeiten steigender Preise und unsicherer gesetzlicher Vorgaben stehen unsere Nahversorger vor großen Herausforderungen. Barbara Hartl, Besitzerin eines Nah&Frisch-Ladens in Dürnstein, und Martina Taller, die zusammen mit ihrem Mann einen Nah&Frisch-Markt in Straß im Straßertal führt, teilen ihre Erfahrungen und Ängste: „Als Nahversorger treffen uns die Teuerungen wirklich extrem“, betont Barbara Hartl. „Die gestiegenen Einkaufspreise und Energiekosten machen es uns nicht leicht.“ Da man zwangsläufig etwas teurer ist als die großen Supermärkte, und ihre Kunden aktuell versuchen müssen zu sparen, könne sie voll und ganz verstehen, dass diese momentan anderswo einkaufen.“

Um Kunden trotzdem für ihren Laden zu begeistern, setzt Hartl stark auf regionale Produkte und bemüht sich, ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. „Besonders älteren Kunden geben wir Zeit und betreuen sie persönlich.“ Man kenne viele individuelle Vorlieben, etwa „wie dick die Wurst aufgeschnitten werden soll“. Darüber hinaus bietet ihr Laden einen Leistungsmix aus Lebensmitteln, Caféhaus, Postpartner und Trafik.

Sorgen oder zumindest eine gewisse Unsicherheit bereite ihr allerdings die Einführung des Plastikpfandes: „Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das stemmen sollen. Es gibt noch keine genauen Vorgaben, und mir ist völlig schleierhaft, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll.“ „Es gilt: Durchhalten bis zur Pension“Unklarheiten bezüglich des Plastikpfandes bestehen auch in Straß im Straßertal. Martina Tallers Credo vom Familienbetrieb Nah&Frisch Henneis ist jedoch: „Wir halten durch bis zur Pension“. Dann gebe es allerdings keine Nachfolge für den Laden, „die Töchter haben bereits einen Beruf.“

Die steigenden Energiepreise machen sich für Taller und ihren Mann deutlich bemerkbar. „Wir haben einen gleichbleibenden Kundenstamm, eine begrenzte Kundenzahl. Daher haben wir kaum Spielraum“, erklärt Taller. „Da das Geschäft schon lange in Familienbetrieb geführt wird, müssen wir aber zumindest keine Miete zahlen.“

Um Energie zu sparen, habe man etwa bereits eine Kühltruhe abgebaut. Wegen des Eisverkaufs komme diese allerdings nun wieder dazu. „Im Sommer benötigen wir generell viel mehr Energie für die Kühlzellen und -schränke“, erklärt Taller.

Um auch Personalkosten zu sparen, habe man nun auch bereits zwei Nachmittage unter der Woche geschlossen. „So halten nun nur mein Mann und ich sowie eine einzige Mitarbeiterin den Laden am Laufen. Man muss aktuell überall sparen.“

