Seit 1993 hatte Bergern keinen Nahversorger mehr. Am Nationalfeiertag bot sich den Gemeindebwohnern ein ganz besonderer Grund zum Feiern: Der neue Nah & Frisch-Markt wurde eröffnet.

Feier zu Schlusspunkt und Startschuss

„Fast ganz Bergern“ war auf den Beinen, um im Festzelt am neuen Dorfplatz dabeizusein. „Unser Gschäft in Bergern“ feierte seine Eröffnung, womit ein Schlusspunkt unter die Bemühungen der vergangenen Jahre und zugleich ein Startschuss gesetzt wurde. Bürgermeister Roman Janacek wurde vor über 500 Gästen nicht müde, den Protagonisten, dem Verein „Unser Gschäft“ mit seinem rührigen Obmann Tobias Purkarth, zu danken.

Nahversorgung ist Bergernern wichtig

Bereits 2012 hatte sich bei einer Befragungsaktion der Bürger durch die Gemeinde herauskristallisiert, dass das Thema Nahversorgung unmittelbar nach Kindergarten und Schule für die Menschen Priorität hatte und hat. Nach vergeblichen Versuchen ab 2014, einen Gemischtwarenladen in der Gemeinde zu positionieren, ging man 2017 nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Rossatz-Arnsdorf ans Werk.

50.000 Euro von privaten Teilhabern

Mitte des vergangenen Jahres wurde der Verein „Unser Gschäft“ gegründet, zugleich der Bau des Marktes am neu gestalteten Unterbergerner Dorfplatz in Angriff genommen. Die Bausteinaktion, mit der die Bergerner Teilhaber ihres Geschäftes werden konnten, brachte einen überwältigenden Erfolg: 50.000 Euro wurden so aufgestellt!

Dorf hat nun einen neuen Treffpunkt

Jetzt ist der Laden der in Partnerschaft mit der Firma Kastner aus Zwettl von Herbert Novak und seinem Team betrieben wird, geöffnet. Purkarth nannte ihn in überbordender Freude bei der Feier „Einkaufstempel“ und betonte: „Das ist ein neuer Treffpunkt in Bergern. Da kann man nicht nur einkaufen, das Geschäft ist auch ein Treffpunkt für Kaffeekränzchen oder zum Kartenspielen.“

Laden gleich nach Eröffnung „gestürmt“

Im Rahmen der von den Bergerner Musikanten und der Dunkelsteiner Blasmusik musikalisch umrahmten Feier erbat Göttweigs Abt Columban Luser den Segen für das Haus, seine Bediensteten und Kunden. Gleich nach der Eröffnung stürmten die Gemeindebürger den Laden. Janacek: „Ein Wahnsinn, was heute los ist. Das enorme Interesse zeigt, dass das Thema für uns alle wichtig ist.“