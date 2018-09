Vor zwei Jahren hat die Familie Wagner-Pischel, Inhaber der Danube Private University (DPU) in Krems, das Dinstl gut erworben und damit einen Strich unter die zehn Jahre dauernden Liquidationsbemühungen der ehemaligen Winzergenossenschaft gesetzt.

Seit 2006 war das Dinstlgut nicht mehr bewirtschaftet worden, die ehemaligen Produk tionsgebäude auf dem Areal verfielen zusehends. In der vergangenen Woche wurde nun mit dem Abriss begonnen. „Ein stolzer Betrag ist nötig, um die verwahrlosten Gebäude zu entfernen, insgesamt mehr als eine halbe Million Euro“, berichtet Marga Wagner-Pischel, Präsidentin der DPU. Sie weiß auch, was auf dem 8.500 Quadratmeter großen Areal in Zukunft entstehen soll. „Die Einreichpläne liegen noch nicht vor. Wie die aussehen, wird sich erst im Zuge des Genehmigungsverfahrens herausstellen“, so Baustadtrat Johannes Riesenhuber.

„Es war sehr, sehr mühsam, eine geeignete Bebauung mit Behörden und Architekten auf den Weg zu bringen“, so Wagner-Pischel. Einsprüche gegen erste Planungen gab es von den Bewohnern des angrenzenden Siedlungsgebietes Wielandl, die sich vor allem gegen eine angedachte Privatisierung der öffentlichen Straße durch das Areal wehrten – diese Pläne sind nun vom Tisch.

Die Architekten Francois Valentiny aus Luxemburg und Anna Cedroni (Rom) sind nun für die Planerstellung verantwortlich, und „wir denken, nun endlich, nach nunmehr zwei Jahren, auf Spur zu sein“, so Wagner-Pischel. Entstehen sollen „vier neue Bauwerke kleinteiliger Anmutung, das Gelände nicht überfrachtend, wie die Region es sich wünscht, die sich in einer Parkanlage befinden“, so die Bauherrin.