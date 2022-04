Brücke wird saniert: Geländer marode

Werbung

Schon länger sticht in Untermeisling eine Brücke, die scheinbar „ins Nirgendwo“ führt, ins Auge. Tatsächlich verbindet sie die Hauptstraße mit in Summe fünf Anrainern – darunter auch Gründe der Pfarre. Die Brücke wurde vom Amt der NÖ Landesregierung vor dem Winter gesperrt.

Obwohl die Statik des in die Jahre gekommenen Bauwerks laut Auskunft des Ortsvorstehers Jürgen Schreferl in Ordnung ist, wurde die Brücke wegen des morschen Geländers gesperrt. Da es sich um eine „Interessentenbrücke“, also um eine private Verbindungsbrücke handelt, sind keine öffentlichen Fördergelder zu erwarten. Die Sanierung muss von den Anrainern alleine gestemmt werden – und diese starten in Kürze. „Das Holz fürs neue Geländer ist bereits geschnitten, wir werden die Arbeiten demnächst in Angriff nehmen“, so der Ortsvorsteher. Im Zuge der Arbeiten wird auch gleich die Fahrbahn mit erneuert. Die Reparaturarbeiten sollen bis Juni abgeschlossen sein.

