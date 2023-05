Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband würdigte Innovationen

Gemeinsam mit dem Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband zeichnete der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) im Festsaal dabei Unternehmen aus, die sich durch Innovation auszeichnen.

Insgesamt zwölf Unternehmerinnen und Unternehmer wurden in den Kategorien Jungunternehmer, Einpersonenunternehmer sowie innovative und nachhaltige Unternehmen ausgezeichnet. Ein Preis wurde für das Lebenswerk vergeben. Ausgezeichnet wurden die Sieger vom designierten Landesparteivorsitzenden der SPÖ, Sven Hergovich, dem SWV-NÖ-Präsidenten Thomas Schaden, dem Vizepräsidenten des NÖ GVV, Wolfgang Kocevar und dem Bezirksvorsitzenden des SWV Zwettl, Herbert Kraus. Als Moderatoren führten Katharina Bauer und SWV-NÖ-Geschäftsführer Gerd Böhm durch den Abend.

Im Bezirk Krems wurden insgesamt vier Preise vergeben: Armin Kubat, MLS, EUR Ing., konnte den ersten Preis in der Kategorie „innovative und nachhaltige Unternehmen“ für die Kremser Niederlassung der kkp consulting GmbH mit nach Hause nehmen. Das Ingenieurbüro unterstützt Bauherrn und ihre Projekte von der Planung bis hin zu Managementleistungen auf allen Fachgebieten – die Experten des Ingenieurbüros machen das Bauprojekt rund und sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Ludwig Schulz für Lebenswerk geehrt

Ludwig Schulz aus Gföhl wurde für sein Lebenswerk, die Waldviertler Rindenprodukte, ausgezeichnet. Seit mehr als 35 Jahren besteht das Unternehmen, das auf Fallschutz, Rindenkompost und vieles mehr spezialisiert ist. Seit 2010 führt Ludwig Schulz nun das Unternehmen mit seiner Tochter Lisa Schulz, und das Unternehmen zählt mittlerweile 15 Mitarbeiter.

Zwei dritte Preise im Bezirk Krems

Ebenfalls in Gföhl betreibt Ingrid Tiefenbacher ihr Nähstüberl, in dem man alles findet, was man für die Handarbeit braucht und wo sie auch Änderungsschneidereien sowie Kleiderreinigung anbietet. Dafür holte sie sich den dritten Preis in der Kategorie „Unternehmerinnen“. Ebenfalls den dritten Preis gewann Martin Pirklbauer in der Kategorie „Jungunternehmer“. Der mobile Hausmeister aus Theiß legt nicht nur auf große Mitarbeiterzufriedenheit wert, sondern bietet seine Leistungen sowohl Genossenschaften, Gemeinden und Hausverwaltungen als auch Privathaushalten an.

Hohes Lob für kleine Unternehmen

„Es ist eine große Leistung, sich einen Betrieb aufzubauen, und wenn man das in einer Region wie dem Waldviertel schafft, das zu den eher vernachlässigten Regionen zählt, ist das wirklich bewundernswert und eine große Leistung“, sprach Landesrat Sven Hergovich den Preisträgern Respekt aus. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, was Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe stemmen.“ Herbert Kraus, der „Move On Waldviertel“ vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat: „Das Waldviertel ist für EPU und KMU keine einfache Region, deswegen ist es umso wichtiger, dass man diese vor den Vorhang holt. Genau diese Firmen sind es, die Arbeitsplätze schaffen und den Menschen im Waldviertel eine wichtige Infrastruktur bieten!“

