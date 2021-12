„Parkplatz-Opfer“ in Krems befürchtet

Ein auf den ersten Blick unscheinbarer Punkt der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 15. Dezember, bereitet Unternehmern am Ende der Unteren Landstraße Sorgen. Geplant ist nämlich, dass vier Parkplätze in der Mondlgasse, also hinter ihren Geschäften, aus der gebührenpflichtigen Blauen Zone gestrichen werden und in eine gebührenfreie Kurzparkzone überfließen.

Was für die Nutzer gut klingt, lässt bei der Wienertor Apotheke und Glas Salomon die Alarmglocken schrillen. Die beiden Betriebe fürchten, dass die Halteplätze direkt vor ihren Geschäften in der Unteren Landstraße für die Gratis-Stellplätze fallen. „Wir müssen die auf jeden Fall erhalten. Wir haben gehbehinderte und ältere Kunden, die auf diese Parkplätze angewiesen sind“, sagt Apothekerin Andrea Schachhuber.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Einen anderen Fokus auf die geplante Umwandlung hat Anrainer Mario Steiner. Als zweifacher Familienvater, „der immer viel Gepäck mit dabei hat“, und Dauerparker sei er über das Vorhaben verwundert: „Das Parkpickerl ist ja auch nicht kostenlos.“

Unterstützung sichert den Anrainern und Unternehmern die ÖVP zu. Gemeinderat Jürgen Kreibich kritisiert, dass die Firmen nicht eingebunden worden seien. Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) versucht, zu beschwichtigen: „Bis zu einer endgültigen Vorlage von Ergebnissen des laufenden Projekts ‚Begegnungszone Hoher Markt/Wegscheid/Untere Landstraße‘ werden keine Halteplätze vor den Geschäften wegkommen.“

Den Vorwurf der mangelnden Einbindung weist Scheichel zurück. „Viele Stakeholder“ inklusive der ÖVP würden derzeit intensiv an Lösungen arbeiten. Die Umfunktionierung der Parkplätze in der Mondlgasse sei „ein Beitrag zum entspannten Einkauf“, außerdem bleibe die Wegstrecke für die Kunden zu den Geschäften „überschaubar“.