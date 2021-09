Wie eine Bombe hat in der Kremstalgemeinde die Meldung eingeschlagen, dass die Raiba-Filiale Senftenberg spätestens im kommenden Jahr aufgelassen werden soll. Damit gäbe es von Gföhl bis Krems nicht nur keine Bankstelle, sondern auch keinen Bankomaten mehr.

Die Gemeindeführung mit Bürgermeister Stefan Seif an der Spitze hat daraufhin die Senftenberger aufgerufen, ihre Stimme für die Erhaltung der Bankstelle abzugeben. 700 sind dem Aufruf der Gemeinde gefolgt. Am vergangenen Donnerstag ist nun die Unterschriftenliste an die Raiba überreicht worden.

„Wir fordern ja nicht, dass die Öffnungszeiten bleiben, wie sie sind“, erklärte Seif gegenüber der NÖN. „Man könnte sie durchaus auf zwei bis drei Tage mit einem bis zwei Mitarbeitern reduzieren!“ Direktor Herbert Buchinger zeigte zwar Verständnis dafür, dass es vereinzelt zu Härtefällen kommen könne – speziell unter den älteren Kunden – aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei eine Schließung unumgänglich. Die Kundenfrequenz sei kontinuierlich gefallen.