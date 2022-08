Campingplatz statt Mauterner Badeteich?

Werbung

Einige Gäste des Badeteichs zittern um die Zukunft ihres Naherholungsraums, eine davon ist Nadja Wolf: „Es kursieren so viele Gerüchte, wir fürchten um unseren Badeteich.“ Die Mauternerin hat mit anderen Gästen eine Unterschriftenaktion gestartet: „Wir wollen unseren Badeteich mit der Natur, den Bäumen, Vogerln und Tieren bewahren.“ Besondere Sorge bereitet Wolf ein Gerücht: „Wir haben gehört, dass der ÖAMTC Interesse hat und langfristig sogar einen Campingplatz plant – auf Kosten des Badeteichs.“

Eine klare Absage erteilt Bürgermeister Heinrich Brustbauer den am Badeteich kursierenden Gerüchten: „Es kommt kein einziger Baum weg, und auch der Badeteich bleibt für die Gäste erhalten. Das hat der Gemeinderat auch klar beschlossen.“

Außerdem lasse die Widmung am Areal keinen Campingplatz zu. Die Ausschreibung werde zeigen, wie die Campingstellplätze gestaltet werden. „Wer genaue Informationen will, kann sich gerne an mich wenden“, bietet Brustbauer an: „Wir können auch gerne direkt am Teich die Gäste informieren, wenn das gewünscht ist.“

Bernd Kranister, ÖAMTC-Obmann, bestätigt, dass sich sein Verein an der aktuellen Ausschreibung für die Stellplätze beteiligen wird: „Wir haben die Campingplatzkompetenz, wenn Stellplätze benötigt werden, würden wir das machen.“

