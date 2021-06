Bürgermeister Reinhard Resch: „Unterstützung ist gerechtfertigt und sinnvoll.“ MK

Wenn Ende August das Wachauer Volksfest startet, dann schauen Eventveranstalter aus dem ganzen Land gebannt zu, ist das knapp zweiwöchige Event im Kremser Stadtpark doch eine der ersten großen Veranstaltungen seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Umso wichtiger ist es Erwin Goldfuss und Claudia Altrichter von der C & E Content & Event GmbH, dass auch alles glattgeht. Das Veranstalterduo erwartet wegen zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen Mehrkosten von 120.000 Euro. Rund die Hälfte davon wird die Stadt übernehmen, das hat die NÖN im Vorfeld der heute, Mittwoch, stattfindenden Gemeinderatssitzung erfahren. Bürgermeister Reinhard Resch: „Das Wachauer Volksfest ist das schönste und größte Fest in der Region. Aufgrund der Umstände ist es aber ein großes Risiko für den Veranstalter.“ Die Unterstützung in diesem Jahr sei deswegen gerechtfertigt und sinnvoll.